ХАМАС передал Красному Кресту вторую группу израильских заложников 26.11.2023, 8:44

Они были вывезены в Египет.

В субботу, 25 ноября, террористы ХАМАС решили отложить освобождение второй группы заложников, удерживаемых ими в секторе Газа. Однако позже споры между сторонами, которые привели к этому, удалось уладить, и заложников передали Красному Кресту. Они были вывезены в Египет, откуда должны быть доставлены в Израиль.

Старший советник лидера ХАМАС за границей Тахер аль-Ноно заявлял, что Израиль якобы нарушил условия временного прекращения огня. Об этом сообщает The Times of Israel.

По его словам, Иерусалим якобы не выполняет договоренности насчет въезда грузовиков с гуманитарной помощью в Газу, а также насчет освобождения палестинских заключенных. Официальные источники в Израиле отрицают какие-либо нарушения соглашения.

Позже высокопоставленный представитель ХАМАС заявил, что продолжаются усилия по «решению проблем», из-за которых была объявлена отсрочка освобождения заложников.

В ответ на это Израиль заявил, что ЦАХАЛ может возобновить наземные операции в секторе Газа, если следующая группа израильских заложников не будет освобождена до полуночи.

Министр обороны Йоав Галант заявил, что израильские войска не покинут сектор Газа, пока все заложники не вернутся в Израиль. Он отметил, что в будущем любые переговоры с ХАМАС будут проводиться во время боевых действий. Галант также добавил, что перемирие будет коротким.

Как писали СМИ, Катар пытался урегулировать кризис, и соглашение о перемирии между Израилем и ХАМАСом еще действует, несмотря на задержку.

Впоследствии представитель министерства иностранных дел Катара Маджед аль-Ансари сообщил, что восемь израильских детей, пять израильских женщин и семь иностранных граждан вскоре будут освобождены из Газы. Отмечалось, что это произойдет «сегодня вечером».

В Израиле по этому поводу выразили «осторожный оптимизм».

Позже стало известно, что сторонам удалось урегулировать спор по поводу поставок помощи на север сектора Газа. Кризис был урегулирован при посредничестве Катара и Египта, пишет Reuters. После этого процесс освобождения заложников был возобновлен.

Представитель Катара заявил, что 13 израильтян и несколько граждан других стран уже передали представителям Международного комитета Красного Креста. Пока они находятся на территории сектора Газа.

А в ЦАХАЛ сообщили, что заложники в настоящее время направляются к контрольно-пропускному пункту «Рафах» на границе с Египтом. Позже они успешно пересекли границу.

В Египет были вывезены 13 израильских заложников и четверо граждан Таиланда. Все они уже на пути в Израиль, передает The Times of Israel.

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