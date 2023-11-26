Названы победители премии имени Ежи Гедройца 26.11.2023, 13:21

Фото: Мира Леселишская / Белсат

Лауреатом стала писательница и журналистка, книга которой «объединяет белорусов и поляков».

В Гданьске прошла торжественная церемония вручения литературной премии имени Ежи Гедройца. Победителем стала писательница и журналистка Анна Кондратюк, сообщает «Белсат».

Анна Кондратюк с книгой «У прысценку старога лесу. Гісторыі людзей з Белавежскай пушчы» (Праграмная рада тыднёвіка «Ніва», 2022) стал победительницей нынешней премии имени Гедройца.

«В ней много любви, которая бьет от неба до земли. Еще эта книга о заповедном лесе и заповедном человеке. Эта книга объединяет белорусов и поляков, несмотря на стену», – рассказала Светлана Курс, лауреатка премии Гедройца 2021 года, о книге Анны Кондратюк.

Анна Кондратюк живет и работает на Подляшье в Польше. Она пишет на белорусском и польском языках.

2 место у Степана Стурейко с книгой «Пасажыры карабля Тэсэя» (Янушкевіч, Минск, 2022).

3 место – Сергей Лескеть с книгой «Шэпт» (Вільма / Выд-ц Р.Цымбераў, Минск, 2022).

Литературная премия имени Ежи Гедройца была учреждена 28 декабря 2011 года. Она присуждается за лучшую книгу прозы, которая издана в бумажном или электронном вариантах в предыдущем году относительно времени присуждения премии в жанрах «художественная проза» и «эссеистика». Премия была названа в честь уроженца Минска, польского публициста и политика Ежи Гедройца.

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