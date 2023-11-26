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В Вильнюсе выдвинули ультиматум режиму Лукашенко

  • 26.11.2023, 18:22
В Вильнюсе выдвинули ультиматум режиму Лукашенко

Белорусы организовали акцию в центре города.

Акция в поддержку политзаключенного, лидера социал-демократической партии «Народная Грамада» Николая Статкевича прошла в Вильнюсе 26 ноября, пишет racyja.com.

Во время нее был озвучен ультиматум режиму Лукашенко с призывом организовать свидание Николая Статкевича с женой Мариной Адамович на фоне полученной информации о его смерти в тюрьме. О состоянии здоровья политика нет сведений уже 9 месяцев.

Белорусы Вильнюса рассказывают, почему они пришли на акцию и какие у них надежды:

– Хочется и с людьми поговорить, и обменяться какими-то мыслями. Может, у кого-то есть какие-то идеи, чтобы можно было вместе эту проблему решать. Мы действительно волнуемся за наших политзаключенных, о которых ничего не известно уже более двухсот с чем-то дней. Солидарность нужна, обязательно.

– Думаю, что все-таки режим что-то скрывает и пытается скрывать информацию. Скорее всего с ним (Николаем Статкевичем) что-то случилось. И если это всплывет, то будет более сильное давление на режим Лукашенко, которое в последнее время и так на него оказывается.

Напомним, Николай Статкевич находится за решеткой в Глубокской колонии №13. Последние сведения, которые получили родные от него через посторонних людей, это то, что он постоянно содержится или в ШИЗО, или в одиночной камере. Лекарства и передачи для него не принимают, также нет и писем от политзаключенного в течение 9 месяцев.

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