Нетаньяху прибыл в сектор Газа и объявил войну до победы 26.11.2023, 20:40

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Глава израильского правительства побывал в одном из подземных тоннелей ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые после начала войны с ХАМАС посетил сектор Газа 26 ноября. Он пообщался с солдатами ЦАХАЛ и заявил, что война будет продолжаться до победы и достижения всех целей Израиля.

Также глава израильского правительства побывал в одном из обнаруженных Армией обороны Израиля подземных тоннелей, используемых террористами. Подробности сообщает The Times of Israel.

В канцелярии Нетаньяху опубликовали видео, запечатлевшее его общение с солдатами ЦАХАЛ на севере сектора Газа. Премьер уверил военнослужащих, что война будет продолжаться до полной победы Израиля над террористами ХАМАС.

«У нас есть три цели в этой войне: ликвидировать ХАМАС, вернуть всех наших заложников и гарантировать, что Газа снова не станет угрозой для Государства Израиль. Мы будем продолжать до конца, до победы. Ничто нас не остановит, и мы убеждены, что у нас есть сила,воля и решимость достичь всех целей войны, и мы это сделаем», – уверил Нетаньяху.

Также он дает обещание солдатам, что все граждане Израиля, которых террористы захватили в качестве заложников, непременно будут освобождены.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы вернуть наших заложников, и в конечном итоге мы вернем их всех», — говорит Нетаньяху в видео.

Кроме того, согласно сообщениям, глава израильского правительства побывал в одном из обнаруженных военными тоннелей боевиков ХАМАС. Компанию во время спуска в подземные катакомбы террористов ему составили начальник штаба Цачи Браверман, советник по национальной безопасности Цачи Ханегби, его военный секретарь генерал-майор Ави Хиль и заместитель начальника штаба ЦАХАЛа генерал-майор Амир Барам.

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