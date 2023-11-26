В Крыму шторм смыл окопы россиян на пляжах 5 26.11.2023, 21:43

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Все укрепления захватчиков в Евпатории снова превратились в курортные пляжи.

Во временно оккупированном Крыма бушует крайне мощный шторм. На полуострове одновременно идет снег, дождь, бушует ураган и наводнение. Море смыло все окопы, которые россияне подготовили на случай наступления ВСУ.

Как сообщает Телеграм-канал «Крымский ветер», фортификации россиян буквально смыло водой Черного моря в Евпатории.

«В Евпатории море смыло все окопы, которые выкопали на пляже оккупанты», - пишет канал.

На кадрах видно, что на пляже остались едва заметные следы от окопов. Гигантские волны разбили их вдребезги. Поскольку шторм бушует со всех берегов Крыма, оккупантам придется попрощаться со всеми «курортными» окопами на береговой линии.

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