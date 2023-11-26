В Лондоне прошла многотысячная демонстрация в поддержку Израиля 26.11.2023, 23:12

Это было первое массовое выступление такого рода после нападения ХАМАС на Израиль.

В центре Лондона прошла демонстрация против антисемитизма, на которую вышли десятки тысяч человек, пишет sova.news.

В начале марша полиция арестовала основателя ультраправой организации «Лига английской обороны» Томми Робинсона, которая известна своими крайне антиисламскими позициями.

Организаторы демонстрации ясно дали понять, что выступают против любой расистской идеологии.

Всего, по оценкам организаторов, в марше приняли участие 60 тысяч человек. Это было первое массовое выступление такого рода после нападения ХАМАС на Израиль и начала войны.

Организатором марша выступила благотворительная организация «Кампания против антисемитизма». По словам ее представителя, «печальная правда заключается в том, что евреи в столице больше себя в безопасности не чувствуют».

В марше принял участие бывший премьер-министр Борис Джонсон со своей семьей, а также другие британские политики.

Участники несли флаги Израиля и Соединенного Королевства и плакаты, призывавшие к нулевой терпимости к антисемитизму.

На одном из них было написано: «Мы стоим плечом к плечу с британскими евреями».

Выступая на митинге, который прошел возле здания парламента, замминистра Хоум-офиса по делам иммиграции Роберт Дженрик заявил, что поражение ХАМАС будет «благословением для мира».

«Сегодня мы скорбим вместе с вами. Мы молимся за заложников и требуем их немедленного освобождения. Наше правительство не успокоится, пока каждый из них не вернется в любящие объятия своих семей. Мы поддерживаем Израиль», — сказал он.

Дженрик также добавил, что аннулирует визы всех известных антисемитов и выдворит их из страны: «Есть одна фундаментальная свобода, которую мы должны вернуть, — это свобода от страха. Британия, где евреи боятся, — это не Британия».

Министр теневого кабинета от оппозиционной партии лейбористов Питер Кайл заявил, что Британию охватило «цунами антисемитизма»: «Мы все с глубокой тревогой ожидаем освобождения новых заложников. Мы должны быть здесь и стоять плечом к плечу с британскими евреями. Мы… не можем игнорировать цунами антисемитизма, которое захлестнуло страну с 7 октября».

«Ваше сообщество никогда не будет одиноким», — добавил он.

Глава «Кампании против антисемитизма» Гидеон Фальтер напомнил собравшимся о некоторых плакатах, которые несли участники пропалестинских маршей: «Вчера мы снова увидели… плакаты с изображением звезды Давида, брошенной в мусорное ведро, и надписью: «Пожалуйста, сохраняйте мир чистым». Подобное высказывание было бы неуместным даже в Германии 1930-х годов. Это – чудовищно!».

С 1 октября по 1 ноября в полицию Лондона поступили сообщения о 554 антисемитских правонарушениях.

За тот же период прошлого года их было зарегистрировано всего 44.

Количество правонарушений, направленных против мусульман, выросло в три раза и составило 220.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».