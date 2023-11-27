Нацбанк заволновался 27.11.2023, 11:43

4,042

В Беларуси повышены расчетные величины стандартного риска на декабрь.

Нацбанк повысил величины стандартного риска на декабрь. Решение может способствовать повышению ставок по кредитам.

В декабре стандартный риск по кредитам для юрлиц составит 10,99% годовых, что на 0,17 п. п. выше действовавшего в ноябре значения, а по кредитам для физлиц – 15,25% годовых, или на 0,64 п. п. больше, чем в ноябре.

До этого Нацбанк на протяжении 5 месяцев удерживал на одном и том же уровне показатели стандартного риска. Перед тем с начала года регулятор последовательно снижал расчетные величины стандартного риска.

Расчетные величины стандартного риска косвенно влияют на стоимость кредитов. Банки, которые превышают расчетные величины стандартного риска, должны выполнять повышенные регуляторные требования в области достаточности капитала, формирования специальных резервов на покрытие возможных убытков и формирование фонда обязательных резервов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».