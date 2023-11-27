Под Москвой дроны атаковали казарму Кантемировской дивизии4
- 27.11.2023, 12:31
- 9,866
Начался пожар.
Под Москвой дроны атаковали казарму Кантемировской дивизии, сообщает Telegram-канал ASTRA.
Один из БПЛА попал в окно 4 этажа пятиэтажной казармы 275 самоходно-артиллерийского полка Кантемировской дивизии в Наро-Фоминске. В результате возник пожар на площади 20 квадратных метров.
Предварительно, никто не пострадал. Также обломки одного из сбитых беспилотников упали на крышу административного здания дивизии.