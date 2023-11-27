Под Москвой дроны атаковали казарму Кантемировской дивизии 4 27.11.2023, 12:31

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Начался пожар.

Под Москвой дроны атаковали казарму Кантемировской дивизии, сообщает Telegram-канал ASTRA.

Один из БПЛА попал в окно 4 этажа пятиэтажной казармы 275 самоходно-артиллерийского полка Кантемировской дивизии в Наро-Фоминске. В результате возник пожар на площади 20 квадратных метров.

Предварительно, никто не пострадал. Также обломки одного из сбитых беспилотников упали на крышу административного здания дивизии.

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