Британская разведка: Российская армия побила рекорд по потерям 27.11.2023, 13:28

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Наступление на Авдеевку стало катастрофой для оккупантов.

С начала войны в Украине ноябрь 2023 года стал самым «черным» для российских военнослужащих. До этого рекорд был в марте 2023 года, когда ежедневно ликвидировались до 776 человек.

Сегодня, 27 ноября, в пресс-службе Минобороны Британии озвучили главные данные по потерям ВС РФ в ноябре. До недавнего времени рекорд по потерям в рядах армии Путина пришелся на март 2023 года, когда оккупанты вели бои за Бахмут. Однако бои за Авдеевку переплюнули мартовские цифры.

При этом британская разведка не может подтвердить методологию Генштаба Украины, который ведет ежедневный подсчет по ликвидированным оккупантам. Не исключено, что туда идут потери и пропавших без вести, и раненных. Однако, как бы там ни было, за 21 месяц войны самые большие потери армии Путина пришлись на ноябрь 2023 года, и это факт. Кремль не жалеет ни живую силы, ни военную технику, чтобы до конца года взять Авдеевку.

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