закрыть
27 ноября 2023, понедельник, 17:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Помощник Лукашенко Игорь Брыло уволен «из-за совершения проступка»

  • 27.11.2023, 17:07
Помощник Лукашенко Игорь Брыло уволен «из-за совершения проступка»
Игорь Брыло

Ранее СМИ сообщали о его задержании.

22 ноября в СМИ появилась новость о задержании помощника Александра Лукашенко по Витебской области Игоря Брыло. Сообщалось, что он исчез с рабочего места в компании мужчин спортивного вида и с тех пор на рабочем месте не появлялся.

Сегодня, 27 ноября, Лукашенко подписал указ №374, в котором сообщается, что Брыло сняли с должности «в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на государственной гражданской службе».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Главный риск для Путина
Главный риск для Путина Гарольд Джеймс
Вслед ушедшему «Автобизнесу»
Вслед ушедшему «Автобизнесу» Ирина Халип
Покажите людям Статкевича!
Покажите людям Статкевича! Наталья Радина
Все началось с Украины
Все началось с Украины Леонид Невзлин