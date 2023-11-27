Помощник Лукашенко Игорь Брыло уволен «из-за совершения проступка»
- 27.11.2023, 17:07
Ранее СМИ сообщали о его задержании.
22 ноября в СМИ появилась новость о задержании помощника Александра Лукашенко по Витебской области Игоря Брыло. Сообщалось, что он исчез с рабочего места в компании мужчин спортивного вида и с тех пор на рабочем месте не появлялся.
Сегодня, 27 ноября, Лукашенко подписал указ №374, в котором сообщается, что Брыло сняли с должности «в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на государственной гражданской службе».