Помощник Лукашенко Игорь Брыло уволен «из-за совершения проступка» 27.11.2023, 17:07

Игорь Брыло

Ранее СМИ сообщали о его задержании.

22 ноября в СМИ появилась новость о задержании помощника Александра Лукашенко по Витебской области Игоря Брыло. Сообщалось, что он исчез с рабочего места в компании мужчин спортивного вида и с тех пор на рабочем месте не появлялся.

Сегодня, 27 ноября, Лукашенко подписал указ №374, в котором сообщается, что Брыло сняли с должности «в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на государственной гражданской службе».

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