Позор Лаврова Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

27.11.2023, 18:28

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И стоило ручкаться с ХАМАС?

Как известно, в нашей стране, в отличие от Соединённых Штатов и Европы, ХАМАС не признан террористической организаций.

События 7 октября, нападение на Израиль, убийства, взятие в заложники людей, ничего не изменили. Со стороны ХАМАС раздаются заявления о «признании российской позиции и поддержки».

Позор получать похвалы от террористов. Но, конечно, не для руководства страны, которое само давно перешло границы. Как в прямом, так и в переносном смысле.

Нет никаких признаков, что ХАМАС после его преступлений будет признан в нашей стране террористической организацией, каковой он и является.

Но, согласитесь, эта позиция смотрится еще более дико на фоне прошедшей передачи заложников Израилю. Среди них, как сообщается, был четырёхлетний ребёнок, родители которого были убиты ХАМАСом. Кем надо быть, чтобы захватить его?

Представьте, что какая-то организация проделала то же самое с российскими гражданами. Сперва напала на территорию нашей страны, убив сотни людей и сотни же захватив в заложники. А затем стала торговаться за перемирие, чтобы отпустили из российских тюрем террористов. Она была бы признана террористической?

Не знаем, будет ли после всего случившегося министр Лавров встречаться с руководством ХАМАС, как он это делал ранее. Вероятно, публичная активность здесь будет более умеренной. В том числе и потому, что ХАМАС вызывает раздражение в умеренном арабском мире. Следовательно, выступать его «партнёром» не слишком выгодно.

Есть, впрочем, еще одно существенное обстоятельство для любителей считать Россию великой державой. Понятно, что на Ближнем Востоке она не обладает серьёзным влиянием.

Но дело здесь не только в материальных факторах, а в совершеннейшей аморальности всей российской внешней политики, цинизме, который возведён в главный политический принцип. Раз так, то конструктивную роль на Ближнем Востоке в послевоенном урегулировании Москва играть не может. Нет того, что составляет основу политики – доверия.

Но и самый путь российской внешней политики привёл её на Ближнем Востоке к тому, что она завязла в Сирии и с Ираном. Куда ни взглянешь, везде Путин и Лавров превратили внешнюю политику России в руины.

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