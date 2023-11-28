В США море выносит на берег странные бутылки 1 28.11.2023, 9:20

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Но открывать их категорически нельзя.

На пляжах Техаса начали находить странные сосуды с необычным содержимым, известные как «ведьмины бутылки». Они по-настоящему опасны, но совсем не из-за колдовства, пишет New Voice.

Эти артефакты в старину считались довольно мощным оберегом от колдовства или наоборот, способом навести порчу. Правда в том, что они на самом деле опасны.

В «ведьминых бутылках» можно найти различные предметы, такие как железные булавки, иглы, ржавые гвозди, человеческие волосы и даже мочу. Все это использовалось в магических целях.

В наши дни на подобных вещах могут сохраняться культуры опасных заболеваний, поэтому исследователи предостерегают жителей США от попыток заглянуть внутрь загадочного сосуда.

Джейс Таннелл, директор HRI по взаимодействию с общественностью в Исследовательском институте Харта, обнаружил около восьми таких бутылок. Он отмечает, что из-за океанских течений мусор может попадать на берег из разных уголков мира, прежде всего, из стран Карибского бассейна и Южной Америки.

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