В США море выносит на берег странные бутылки

В США море выносит на берег странные бутылки1
- 28.11.2023, 9:20
- 6,538
Но открывать их категорически нельзя.
На пляжах Техаса начали находить странные сосуды с необычным содержимым, известные как «ведьмины бутылки». Они по-настоящему опасны, но совсем не из-за колдовства, пишет New Voice.
Эти артефакты в старину считались довольно мощным оберегом от колдовства или наоборот, способом навести порчу. Правда в том, что они на самом деле опасны.
В «ведьминых бутылках» можно найти различные предметы, такие как железные булавки, иглы, ржавые гвозди, человеческие волосы и даже мочу. Все это использовалось в магических целях.
В наши дни на подобных вещах могут сохраняться культуры опасных заболеваний, поэтому исследователи предостерегают жителей США от попыток заглянуть внутрь загадочного сосуда.
Джейс Таннелл, директор HRI по взаимодействию с общественностью в Исследовательском институте Харта, обнаружил около восьми таких бутылок. Он отмечает, что из-за океанских течений мусор может попадать на берег из разных уголков мира, прежде всего, из стран Карибского бассейна и Южной Америки.