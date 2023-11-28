В Польше призвали Папу Римского помолиться за преследуемых в Беларуси поляков
- 28.11.2023, 14:23
В том числе — за журналиста Анджея Почобута.
Региональные ассоциации муниципалитетов и повятов Польши обратились к Папе Римскому Франциску с просьбой помолиться за преследуемых в Беларуси поляков, сообщает MOST. Представители местного самоуправления попросили проявить солидарность с демократической оппозицией, а также потребовали немедленного освобождения из-под стражи всех политзаключенных в Беларуси, в том числе журналиста Анджея Почобута.
В своем обращении представители Федерации региональных ассоциаций напомнили, что согласно докладу ООН, ситуация с правами человека в Беларуси катастрофическая и продолжает ухудшаться.
— Католических священников преследуют и, помимо арестов, их избивают, запугивают, штрафуют и вынуждают покинуть Беларусь, — говорится в обращении.
Представители местной власти возмущены жестокими политическими репрессиями против польского меньшинства, проживающего на территории Беларуси.
— Те поляки веками жили на этих землях, и только потому, что они все еще чувствуют себя поляками и являются католиками, высказывают солидарность с Польшей и демократической оппозицией в Беларуси, они подвергаются репрессиям со стороны всего государственного аппарата.
Авторы обращения призвали Папу Римского молиться за всех преследуемых в Беларуси и предпринять максимально широкие дипломатические усилия на международной арене для защиты демократической оппозиции и свободы вероисповедания в Беларуси.