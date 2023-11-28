Не только ртуть: чем отравили жену Буданова 7 28.11.2023, 18:06

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Отравлены и высокопоставленные офицеры украинской разведки.

В организме жены главного разведчика Украины Кирилла Буданова Марианны была обнаружена ртуть и мышьяк. Об этом Radio NV рассказал бывший глава ГУР МОУ Валерий Кондратюк.

«У меня есть закрытая информация, которая еще не была известна. Отравление произошло тяжелыми металлами. Во время сдачи анализов были обнаружены такие металлы, как мышьяк и ртуть», - рассказал он.

Кроме того, также были отравлены высокопоставленные офицеры разведки — «руководители отдельных направлений, которые ответственны именно за операции по России».

Источники «Украинской правды» в силовом блоке отметили, что жену Буданова «скорее всего отравили через еду». Но ей уже лучше, первый этап лечения она прошла.

«Поскольку жена Буданова небольшая, с маленьким весом, проявилось у нее быстрее. А так отравление подтвердилось еще у нескольких сотрудников: «они просто гигантские немного, ничего за собой не замечали, сейчас тоже лечатся», - сообщили источники.

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