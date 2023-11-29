За что Лукашенко уволил своего помощника: грозит ли Брыло смертная казнь? 4 29.11.2023, 10:24

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Игорь Брыло

Точная роль Брыло в «молочном деле» до сих пор не названа.

Лукашенко уволил своего помощника за неназванный проступок, «несовместимый с пребыванием на государственной службе». Кто этот помощник, что с ним случилось, почему его арестовал белорусский КГБ? В этих вопросах разбирался сайт news.ru.

Кто такой советник Лукашенко Брыло

Пресс-служба Лукашенко сообщила об освобождении от должности инспектора главы государства по Витебской области Игоря Брыло. Указ был подписан Лукашенко 24 ноября. Брыло был назначен на этот пост ровно четыре месяца назад, 28 июля 2023 года. В тот же день Брыло освободили с должности министра сельского хозяйства и продовольствия. На этом посту он пребывал с февраля 2022 года, а до этого с 2013 года был замминистра и первым замминистра.

Что случилось с Брыло, почему уволили

Пресс-служба Лукашенко не называла причины отстранения Игоря Брыло с поста помощника президента — инспектора по Витебской области, и какой «проступок» он совершил, остается неизвестным.

Ранее стало известно, что 22 ноября Брыло пропал со своего рабочего места и обнаружился в СИЗО КГБ. По данным издания «Наша Нiва», экс-глава Минсельхоза был задержан в рамках так называемого «молочного дела», главным фигурантом которого стал директор крупнейшего производителя молочной продукции в стране ОАО «Бабушкина крынка» Геннадий Скитов. В прошлом, когда Скитов возглавлял мясокомбинат в Борисове, молодой Брыло был его подчиненным, а уже после ушел на повышение и к 2022 году дошел до поста министра.

14 ноября 2023 года Лукашенко сообщил что, что в молочной отрасли Беларуси была вскрыта сеть преступных схем, в рамках которых проводились махинации с регулированием «индикативных цен» — минимальных цен, по которым белорусская мясная и молочная продукция могут быть реализованы за рубеж.

В тот же день замначальника следственного управления КГБ Константин Бычек сообщил, что фигурантами «молочного дела» стали 26 человек, из которых 15 поместили под стражу. Главным подозреваемым в рамках дела стал гендиректор «Бабушкиной крынки» Геннадий Скитов. Следствие опубликовало фотографии золота и валюты, которые хранились у него дома.

Лукашенко лично обвинил Скитова в создании преступной сети.

По утверждению КГБ, доходы от махинаций с ценами при реализации продовольствия из Беларуси за рубеж составляли не менее $10 млн в год. Точная роль Игоря Брыло в «молочном деле» на текущий момент не называется.

Грозит ли Брыло смертная казнь

Беларусь является единственной страной в Европе, в которой применяется смертная казнь. Согласно законодательству она может быть назначена мужчинам, совершившим преступление после наступления 18-летнего возраста и не достигшим к моменту вынесения приговора 65 лет, производится путем расстрела.

Высшая мера предусмотрена по статьям о развязывании либо ведении агрессивной войны, международном терроризме, диверсии, геноциде, преступлениях против человечества, применении оружия массового поражения, убийстве двух и более лиц, захвате госвласти и другим.

Высшая мера не предусмотрена за нарушения закона в экономической сфере. Если против Брыло выдвинуты обвинения, связанные с мошенничеством или растратой и не имеющие отношения к особо тяжким преступлениям, ему не грозит смертная казнь.

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