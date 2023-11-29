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Россияне массово подорвались на своих минах: в Крынках вспыхнул бунт

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  • 29.11.2023, 10:34
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Россияне массово подорвались на своих минах: в Крынках вспыхнул бунт

Стала известна причина «самоподрывов».

Руководство российской армии засекретило карты минных полей в Украине. Поэтому оккупанты часто подрываются на своих минах и несут потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Генерального штаба ВСУ Андрея Ковалева в эфире телемарафона.

«В районе временно оккупированных Крынок Херсонской области одно из подразделений 810 морской пехоты российских оккупационных войск отказалось выполнять приказ и идти на штурм позиций ВСУ. Мотивировали свой отказ российские террористы отсутствием координации с артиллерией, плохими погодными условиями и отсутствием разведывательных данных», - заявил спикер.

По словам Ковалева, штурмовые действия также усложняют минные заграждения, сделанные захватчиками.

«Карты этих минных полей засекречены, а информация штурмовым подразделениям оккупантов передается только по квадратам и без четких координат», - добавил он.

Так, за месяц 810 бригада морской пехоты РФ потеряла около 50 солдат из-за подрыва на собственных минах.

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