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Названы лучшие смартфоны 2023-го года

  • 29.11.2023, 12:20
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Названы лучшие смартфоны 2023-го года
Фото: cnet.com

От очень дорогих до самых дешевых.

Редакция технопортала Gizchina выбрала лучшие смартфоны, которые вышли в этом году и доступны на мировом рынке. Список разделили на 6 частей, куда вошли устройства разных классовых категориях и предпочтений.

В рейтинг попали модели от Apple, Google, Samsung и Xiaomi – всех основных игроков на рынке смартфонов. Но также нашлось место уникальному девайсу от Nothing.

Звание лучшего смартфона 2023 года досталось флагманскому Samsung Galaxy S23 Ultra. Единственный изъян аппарата – его высокая цена. Тут один из лучших дисплеев на рынке, квадрокамера на 200+10+10+12 Мп с топовыми телевиками и достойная автономность. Кроме того, в корпус встроен многофункциональный стилус.

Разумеется, в топе смартфонов есть iPhone 15 Pro Max. Самый крутой телефон Apple на рынке поругали только за низкую скорость зарядки. Отличительной особенностью Pro Max этого года является наличие процессора A17 Prо – с ним смартфон не устареет и через 10 лет.

Также обозреватели выделили Google Pixel 8 Pro. Он получил лучший дисплей на рынке, оптимальную камеру типа «наведи и снимай» и целый ряд ИИ-фишек. Плюс, это первый Android-смартфон на рынке, который будет обновляться на протяжении 7 лет.

Победителем в категории смартфона с лучшим соотношением цены и качества стал Samsung Galaxy A54, способный предложить отличный экран, оптимальное «железо» и адекватные камеры. Основным минусом устройства является медленная зарядка 25 Вт.

Redmi Note 12 5G был признан лучшим бюджетным смартфоном 2023 года. Он получил большой OLED-дисплей, тройную камеру и высокую производительность. Причем ключевым недостатком смартфона называют время автономной работы: всего один день. В качестве альтернативы можно рассмотреть Samsung Galaxy A23.

Подборку лучших смартфонов уходящего 2023 года замыкает Nothing Phone (2). Это самый красивый смартфон на рынке, но теперь его обновили до флагмана и прокачали батарею.

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