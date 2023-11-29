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Ученые обнаружили животное, которое считалось вымершим

  • 29.11.2023, 18:45
Ученые обнаружили животное, которое считалось вымершим

Для этого исследователи использовали два необычных метода.

Золотой крот Де Винтона (Cryptochromis wintoni) – неуловимый вид, который занимает 11-ое место в списке самых разыскиваемых биологических видов, составленном природоохранной организацией Re:wild. Ранее его встречали только в одном регионе – Порт-Ноллоте, на северо-западном побережье Южной Африки, пишет techinsider.

Это очаровательное существо имеет золотой окрас шерсти и большую часть жизни проводит под землей (а, конкретнее, в песках). Исключительный слух, позволяющий избегать любой угрозы и людей, а также цвет шерсти, работающий как идеальный камуфляж в песчаной местности, делал крота неуловимым для исследователей. Но теперь ученым удалось выйти на его след.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Biodiversity And Conservation, ученые из Фонда исчезающих диких животных (EWT) использовали два необычных метода, чтобы найти золотого крота.

 Первый – связан с анализом экологической ДНК (эДНК) на местности, где предположительно обитает животное. Экологическая ДНК выделяется в окружающую среду с волосами, частичками кожи и телесными жидкостями существа.

Второй метод – использование собак-ищеек, помогающих «вынюхать» крота на обширных просторах песчаных дюн.

В итоге тяжелая работа окупилась: исследователи проанализировали более 100 образцов почвы и выяснили, что в дюнах вдоль северо-западного побережья Южной Африки обитает несколько видов золотых кротов. Среди них «давно потерянный» золотой крот Де Винтона.

Как отмечают ученые, последний раз это животное видели в 1936 году. С тех пор исследователи начали сомневаться в том, что вид мог дожить до наших дней.

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