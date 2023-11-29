Стало известно, когда наладится погода в Беларуси 29.11.2023, 19:30

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Прогноз на 30 ноября – 1 декабря.

Сегодня штормовую погоду и целый букет неблагоприятных метеоявлений принес очередной активный южный циклон. Его влияние сохранится и в ближайшие сутки.

Завтра погоду продолжит определять южный циклон. Двигаясь через восточные районы Беларуси на Псковскую область России, он сохранит в большинстве районов сложную погодную обстановку, особенно по северо-восточной половине.

В четверг – облачно с прояснениями. В основном по северо-восточной половине снег, мокрый снег. Ночью и утром осадки сильные, слабый гололед, на дорогах гололедица, налипание мокрого снега. Влажность до 100%. Ветер переменных направлений порывистый, метель. Атмосферное давление будет расти.

Утром температура воздуха на большей части страны – до -7°C. С учетом влажности и ветра, по ощущениям, будет немного холоднее. В середине дня столбики термометров будут на отметках – от -1°C в юго-западных районах до -6°C в восточных. К вечеру – в диапазоне от -1°C по Брестской области до -7°C по Витебской.

В пятницу погода ненадолго наладится. Скажется влияние неустойчивых воздушных масс, поступающих с Балтийского моря. Облачно с прояснениями. Пройдет кратковременный снег. Влажность до 90%. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти, умеренный. Температура воздуха ночью от -4°C по югу до -10°C по северу, при прояснениях – до -15°C мороза, максимальная днем -1°C… -7°C. На этом серия циклонов не закончится. По предварительным расчетам, под влияние следующего атмосферного вихря Беларусь попадет в выходные.

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