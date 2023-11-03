Три сигнала Залужного: что хотел сказать Главком ВСУ 9 Андрей Коваленко, «Апостроф»

3.11.2023, 9:21

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Статья в The Economist вызвала огромный резонанс в мире.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный дал интервью изданию The Economist, которое сразу же стали активно обсуждать в Украине, на Западе и даже в России.

Основные посылы Залужного

Сначала на сайте The Economist появилась авторское эссе Залужного. Позже британский журнал опубликовал новый текст с главкомом ВСУ Валерием Залужным - уже в формате интервью. Оно получилось довольно длинным и повторять его здесь нет смысла. Стоит остановиться на главных месседжах.

Основной посыл Залужного такой. Ситуация на фронте зашла в тупик, а украинское наступление рискует смениться позиционной войной, которая может затянуться на годы. «Глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет», - сказал Залужный.

«Как и в Первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик», - заметил главком ВСУ.

Далее Залужный предлагает выход из тупика.

«Простой факт заключается в том, что мы видим все, что делает враг, а они видят все, что делаем мы. Чтобы выйти из этого тупика, нам нужно изобрести что-то принципиально новое. Как когда-то китайцы изобрели порох», - заявил главком ВСУ.

Также Залужный признал ошибкой стратегию обескровливания российской армии.

«Это была моя ошибка. Россия потеряла убитыми не менее 150 000 человек. В любой другой стране такие потери остановили бы войну», - заявил Залужный.

По его мнению, в России жизнь стоит дешево, а Путин перенимает методы боевых действий времен Первой и Второй мировых войн.

Также Залужный признал, что контрнаступление пошло вопреки расчетам ВСУ и учебникам НАТО.

«Если вы посмотрите на учебники НАТО и на математические расчеты, которые мы делали, четырех месяцев нам должно было хватить, чтобы добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма, и снова входить и выходить», - заявил генерал.

По его словам, предполагалось, что ВСУ будут продвигаться на юге со скоростью 30 километров в день (на деле же за четыре месяца общее продвижение составило 17 километров).

Украине, чтобы победить, сказал Залужный, нужны новые, инновационные подходы, которые «могут снова превратить эту войну позиций в войну маневров».

Украинской армии, по словам главкома, нужны инновации в области беспилотников, радиоэлектронной борьбы и оборудования для разминирования, включая новые роботизированные решения.

В то же время, по мнению Залужного, нет никаких признаков, что в ближайшее время подобный технологический прорыв произойдет, а потому украинской армии остается только продолжать наступление, сохраняя инициативу, чтобы не позволить войне стать позиционной.

Интервью Валерия Залужного сразу же стало важнейшей темой для российских пропагандистских СМИ. Они вышли с такими заголовками: «Залужный признал, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик», «Тупик»: главком ВСУ сделал неожиданное признание» и даже такой: «Залужный просчитался, положившись на западную модель управления войсками».

Не преминул высказаться на эту тему и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. «Нет, он не зашел в тупик. Россия последовательно продолжает проведение специальной военной операции. Все цели, которые стоят, должны быть выполнены», - сказал Песков.

Но, что там заявляет агрессор в своих пропагандистских целях, не важно.

Что увидели эксперты

Статья Валерия Залужного является путеводителем, благодаря которому украинская власть должна общаться с партнерами Украины и объяснять стратегические потребности украинской армии на поле боя. Такое мнение высказал военный эксперт Александр Мусиенко.

Капитан украинской армии Тарас Березовец в комментарии также отметил, что статья Залужного адресована прежде всего нашим западным союзникам: военным, политикам, элитам.

То, что эта статья, а потом и интервью Залужного адресована нашим Западным союзникам считает и политолог Владимир Фесенко.

«Это направлено на Запад и вышла она своевременно. Залужный отвечает конгрессменам-республиканцам, которые тормозят с рассмотрением помощи Украине. Он ставит диагноз и рассказывает о планах и потребностях», - отметил политолог в комментарии «Апострофу».

Военный эксперт Мусиенко также указывает на своевременность интервью Залужного и связывает его с публикацией журнала Time, вышедшей накануне и вызвавшей резонанс. В ней говорилось о сложностях президента Владимира Зеленского как внутри государства, ведущего войну, так и за рубежом, в отношениях с международными партнерами.

С Александром Мусиенко не согласен Владимир Фесенко.

«Это точно не реакция на статью в Time. Инициатива в написании материала исходила от The Economist, я знаю, как они работают. Они сначала формируют тему, потом приглашают под нее человека. Это все готовится заранее, а не за два дня, чтобы ответить Time», – пояснил политолог.

Военный эксперт Иван Ступак, также как и Александр Мусиенко увидел в интервью Залужного большое предупреждение и призыв, что нам нужна помощь на вчера.

«Залужный отмечает, что нам нужна авиация, средства радиоэлектронной борьбы, что все это важно. Но важно смотреть на очередность, и первая там именно авиация», - отметил в комментарии Ступак.

«Залужный в интервью говорит союзникам, почитайте свои учебники, там есть колонка о силах и средствах, которые выделяются для выполнения подобного рода боевых задач, - заметил в комментарии полковник запаса, военный эксперт Роман Свитан, - Если сил и средств нет, то поставленную задачу даже не нужно начинать. А на нас надавили начать контрнаступление, пытаясь напугать россиян и Путина, чтобы потом прийти к каким-то мирным соглашениям».

По мнению Свитана и об этом говорит Залужный, без авиации никакого широкомасштабного наступления не будет.

«Нам нужны однозначно системы РЭБ. Это значит не полетит ни один российский дрон, связь останется у них только проводная. И ни одна ракета не зайдет по инфраструктурному объекту, так как средство РЭБ ее заведет не туда и даже сбивать не нужно. И Залужный поднял этот вопрос, раз волна такая пошла», - подчеркул Роман Свитан.

Политолог Владимир Фесенко отметил, что своей статьей Залужный дает три сигнала, как Западу, так и украинцам.

«Я не военный, а политолог и в статье Залужного увидел три сигнала, - говорит Фесенко, - Первый заключается в том, что война перешла в позиционную фазу, а это значит – линия фронта меняться не будет. И эта ситуация может продлиться бесконечно. Для того, чтобы этого не произошло, Залужному и армии нужна современная техника. Но, даже и она не гарантирует победу».

По мнению политолога, если не удастся изменить позиционную войну, то тогда нужно идти к миру.

«Второй сигнал Залужного, нам с западными партнерами нужно определить дальнейшую стратегию для Украины. Главнокомандующий четко сформулировал потребности Вооруженных Сил, что именно можно и нужно делать, чтобы изменить нынешний баланс сил в войне с Россией на благо Украины. Нужно вырваться из ловушки позиционной войны. Однако, исходя из текста Залужного, только своими силами мы не сможем. Наших западных партнёров сейчас мало просто помогают нам на минимальном уровне, чтобы мы просто не проиграли эту войну», - продолжает политолог.

С ним согласен Иван Ступак. «Наши партнеры хотят видеть ориентиры. То есть не только о том, что мы хотим выйти на границы 1991-го года. Они хотят видеть план: что до конца следующего года, например, Украина хочет выйти на границы Крыма. Через некоторое время - границы Луганской области. Поэтому нужны планы, как пошагово обеспечить победу. Это будет понятно Западу», - считает Ступак.

Такого же мнения придерживается и военный эксперт Александр Мусиенко: «Уже сейчас нужно говорить с нашими партнерами и думать о весенне-летней компании 2024 года: какой она будет, ее параметры, цели, что для этого нужно, сколько нужно людей дополнительно, оружия, объемы и тому подобное. Это стратегический ход».

Третий сигнал, который отметил Владимир Фесенко в статье Залужного – усиление мобилизации.

«Для выполнения боевых задач нужны люди, и главком в своей статье поясняет, как это сделать, как нам усилить мобилизацию. И вот этот сигнал направлен не на западных союзников, а на украинское общество и власть. Мы не можем выиграть войну силами только тех мальчиков и девочек, которые уже воюют в Силах обороны Украины», - резюмировал Фесенко.

«Залужный прав в том, что нам не нужно уходить в оборону, как советуют некоторые всепропальщики, они, как раз и работают на нашего врага - сказал Роман Свитан, - Нельзя дать россиянам закопаться. Они перенастроятся, восстановятся, поскольку российская армия очень потрепана. Если россиянам дать передохнУть, то мы тогда можем передОхнуть, поскольку они двинутся на нас уже в третий раз и по-серьезному».

Андрей Коваленко, «Апостроф»

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