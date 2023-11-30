закрыть
30 ноября 2023, четверг, 19:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

США пригрозили Турции «шквалом санкций» за помощь России и ХАМАС

3
  • 30.11.2023, 19:06
  • 3,676
США пригрозили Турции «шквалом санкций» за помощь России и ХАМАС

Американские власти усиливают давление на Анкару.

Американские власти усиливают давление на Турцию, которая перенаправляет в Россию запрещенную продукцию, а также не сдерживает финансовые потоки, идущие в адрес палестинского движения ХАМАС. Занимая такую позицию, Анкара подливает масла в огонь, пылающий в двух регионах, предупредил турецких чиновников Брайан Нелсон, заместитель министра финансов США по финансовой разведке и противодействию терроризму.

В этом году он уже второй раз приехал в Турцию, планируя обсудить «усилия по расследованию и предотвращению торговой и финансовой деятельности, способствующей ведению Россией войны в Украине». В перерыве между встречами с местными чиновниками Нелсон сказал про поставки товаров двойного назначения через Турцию в Россию:

«Мы настроены сделать все от нас зависящее, чтобы перерезать все эти [потоки], и хотим сделать это в партнерстве с Турцией, но готовы также действовать и самостоятельно».

США составили список из 45 «высокоприоритетных» товаров, включая микрочипы, коммуникационное оборудование и пр., которые помимо гражданской продукции могут использоваться при производстве вооружений. США, Евросоюз, Великобритания и Япония запретили экспорт таких товаров в Россию, которая использует их в крылатых ракетах, дронах, вертолетах и пр. Но за январь-сентябрь этого года Турция отправила в Россию и пять стран СНГ, которые считаются посредниками в таких операциях, товары из этого списка на $158 млн. Это втрое больше, чем за тот же период 2022 г. и в 5,6 раза больше, чем в среднем в 2015-2021 гг., когда такие поставки составили всего $28 млн, показали расчеты Financial Times.

В турецких портах обслуживались подсанкционные российские грузовые суда. Через терминал Dortyol в одноименном городе Дёртйол проходили российские нефтепродукты, которые, будучи смешаны в хранилище с топливом из других стран, затем доставлялись на греческий НПЗ Motor Oil Hellas, у которого Пентагон закупает топливо для своих военных кораблей и самолетов на европейских базах. Турецкая танкерная компания стала одной из пяти, против которой США ввели санкции за торговлю российской нефтью выше потолка в $60 за баррель.

Если турецкие власти не ограничат такую деятельность, местные компании и предпринимателей ждет шквал санкций, заявили The Wall Street Journal американские чиновники.

Что касается ХАМАС, то Анкара, в отличие от Вашингтона, не признает его террористической организацией и в своем отношении к движению проводит границу между его политической и военной частями. Хотя США уже около десятилетия с помощью санкций борются с финансированием ХАМАС, Турция не мешает связанным с группировкой компаниям работать на своей территории.

Нелсон заявил:

«Будет очень плохо, если какие-либо будущие атаки Хамас окажутся связаны с привлечением средств, осуществленным в Турции».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путина это раздражает
Путина это раздражает Виталий Портников
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность Леонид Судаленко
Эх, Васильич!
Эх, Васильич! Владимир Халип
Главный риск для Путина
Главный риск для Путина Гарольд Джеймс