США пригрозили Турции «шквалом санкций» за помощь России и ХАМАС 3 30.11.2023, 19:06

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Американские власти усиливают давление на Анкару.

Американские власти усиливают давление на Турцию, которая перенаправляет в Россию запрещенную продукцию, а также не сдерживает финансовые потоки, идущие в адрес палестинского движения ХАМАС. Занимая такую позицию, Анкара подливает масла в огонь, пылающий в двух регионах, предупредил турецких чиновников Брайан Нелсон, заместитель министра финансов США по финансовой разведке и противодействию терроризму.

В этом году он уже второй раз приехал в Турцию, планируя обсудить «усилия по расследованию и предотвращению торговой и финансовой деятельности, способствующей ведению Россией войны в Украине». В перерыве между встречами с местными чиновниками Нелсон сказал про поставки товаров двойного назначения через Турцию в Россию:

«Мы настроены сделать все от нас зависящее, чтобы перерезать все эти [потоки], и хотим сделать это в партнерстве с Турцией, но готовы также действовать и самостоятельно».

США составили список из 45 «высокоприоритетных» товаров, включая микрочипы, коммуникационное оборудование и пр., которые помимо гражданской продукции могут использоваться при производстве вооружений. США, Евросоюз, Великобритания и Япония запретили экспорт таких товаров в Россию, которая использует их в крылатых ракетах, дронах, вертолетах и пр. Но за январь-сентябрь этого года Турция отправила в Россию и пять стран СНГ, которые считаются посредниками в таких операциях, товары из этого списка на $158 млн. Это втрое больше, чем за тот же период 2022 г. и в 5,6 раза больше, чем в среднем в 2015-2021 гг., когда такие поставки составили всего $28 млн, показали расчеты Financial Times.

В турецких портах обслуживались подсанкционные российские грузовые суда. Через терминал Dortyol в одноименном городе Дёртйол проходили российские нефтепродукты, которые, будучи смешаны в хранилище с топливом из других стран, затем доставлялись на греческий НПЗ Motor Oil Hellas, у которого Пентагон закупает топливо для своих военных кораблей и самолетов на европейских базах. Турецкая танкерная компания стала одной из пяти, против которой США ввели санкции за торговлю российской нефтью выше потолка в $60 за баррель.

Если турецкие власти не ограничат такую деятельность, местные компании и предпринимателей ждет шквал санкций, заявили The Wall Street Journal американские чиновники.

Что касается ХАМАС, то Анкара, в отличие от Вашингтона, не признает его террористической организацией и в своем отношении к движению проводит границу между его политической и военной частями. Хотя США уже около десятилетия с помощью санкций борются с финансированием ХАМАС, Турция не мешает связанным с группировкой компаниям работать на своей территории.

Нелсон заявил:

«Будет очень плохо, если какие-либо будущие атаки Хамас окажутся связаны с привлечением средств, осуществленным в Турции».

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