закрыть
30 ноября 2023, четверг, 20:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ЦБ РФ констатировал скатывание миллионов россиян в «долговую яму»

1
  • 30.11.2023, 20:11
  • 1,724
ЦБ РФ констатировал скатывание миллионов россиян в «долговую яму»

В РФ стремительно растет закредитованность россиян.

Часть россиян рискуют оказаться фактически в долговой яме, следует из данных Центробанка РФ, который давно предупреждает о растущей закредитованности населения, особенно в потребительском кредитовании, пишет The Moscow Times.

Внешне все выглядит нормально. Долговая нагрузка населения (коэффициент обслуживания долга) в III квартале подрос с 10,6% до 10,9%, но это нормальный уровень: с начала 2019 г. он колебался в пределах 9,5-12,1%. За последний год потребительское кредитование выросло примерно на столько же, на сколько зарплаты (правда, больше, чем среднедушевой доход).

«Однако нас беспокоит, что кредитование растет за счет уже закредитованных граждан», — объяснила тревогу регулятора директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. Доля заемщиков, имеющих три кредита и более, в портфеле потребительских кредитов увеличилась до 47% (на 1 июля), привела она пример. Годом ранее на них приходилось 41% портфеля.

После начала войны кредитование растет в основном за счет серийных заемщиков, подтверждает статистика ЦБ. За полтора года с января 2022 г. по июнь 2023 г. число людей с одним и двумя кредитом почти не изменилось (рост на 1,5% с 21 до 21,3 млн человек), с двумя — увеличилось чуть сильнее (+6% с 9,4 до 10 миллионов), а с тремя и более — подскочило на 29% (с 8,7 до 11,2 млн человек). Именно они обеспечили кредитный бум: задолженность заемщиков с одним кредитом за 1,5 года даже сократилась (с 9,3 до 8,9 трлн руб.), с двумя — незначительно вырос (с 6,6 до 7,2 трлн руб.), а у самых закредитованных стал на треть больше: 14,1 трлн руб. против 10,6 триллионов на начало 2022 г.

Это отчасти следствие ипотечного бума: цены на жилье выросли, и многие заемщики стали в дополнение к ипотечному кредиту брать потребительский — на ремонт или даже на первоначальный взнос. ЦБ сравнивал поведение ипотечных заемщиков до и после оформления сделки и обнаружил, что кредит на ремонт мог взять каждый четвертый заемщик, а на первый взнос — примерно 6%.

Чтобы предотвратить сползание таких людей в долговую яму, ЦБ с этого года ограничил банкам кредитование людей с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН, отношение платежей по кредиту к доходам). Меры затронули заемщиков с ПДН более 80%, и банки переключились на людей с ПДН от 50% до 80%. «В результате задолженность заемщиков с повышенной долговой нагрузкой оставалась значительной, — констатирует ЦБ, — на 1 октября 63% портфеля необеспеченных потребительских кредитов приходилось на заемщиков, которые направляют на обслуживание долга более половины своего дохода (на кредиты заемщикам с ПДН более 80% — 31% портфеля)». Он приводит в пример кредиты наличными: доля кредитов, выданных людям с ПДН более 80% упала с 36% до 20%, а ПНД 50-80% выросла с 31% до 40%. Поэтому с октября ограничения распространятся и на этот диапазон, а со следующего года ужесточатся еще сильнее — «для ускорения перехода к сбалансированной структуре кредитования», объясняет ЦБ.

Видит он риски и в ипотечном кредитовании. В III квартале доля кредитов заемщикам с ПДН, превышающим 80%, достигла исторически максимального значения (47% от объема ипотечных выдач), а доля кредитов с первоначальным взносом до 20% превысила половину всех выдач, отмечает он.

В ипотеке, в том числе льготной условия кредитования тоже были ужесточены. С 20 сентября повышен минимальный размер первого взноса, а с октября – требования к резервированию кредитов с ПДН выше 80%. Но это не очень помогло. В октябре выдачи ипотеки немного сократились по сравнению с рекордным сентябрем, но все равно были очень высокими: за месяц портфель вырос на 2,9%. И темпы пока не снижаются так, как хотелось бы ЦБ. «Мы отслеживаем динамику выдач по льготным программам и видим, что в ноябре <…> примерно схожие объемы предоставления ипотечных кредитов [как в октябре] продолжаются по льготным программам», – сообщила Данилова.

«Парадоксально, что один из важнейших факторов, способствовавших выходу из предшествующего кризиса, теперь будет способствовать возникновению нового: ускорение динамики банковского кредитования (прежде всего – потребительского) относительно доходов экономических агентов, – отмечали летом эксперты ЦМАКП. – Если вначале такое ускорение означало восстановление платежеспособного спроса населения на кредит <…> то с какого-то момента оно может перейти в «надувание пузыря». В такой ситуации дополнительные объемы кредитования могут формироваться не за счет платежеспособного спроса на него, а за счет нерационально действующих заемщиков, привлекаемых агрессивным маркетингом, а впоследствии – вынужденных осуществлять все новые заимствования для того, чтобы обслуживать свой растущий долг».

На 1 октября задолженность российских домохозяйств превысила 34 триллиона рублей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путина это раздражает
Путина это раздражает Виталий Портников
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность Леонид Судаленко
Эх, Васильич!
Эх, Васильич! Владимир Халип
Главный риск для Путина
Главный риск для Путина Гарольд Джеймс