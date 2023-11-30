ЦБ РФ констатировал скатывание миллионов россиян в «долговую яму» 1 30.11.2023, 20:11

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В РФ стремительно растет закредитованность россиян.

Часть россиян рискуют оказаться фактически в долговой яме, следует из данных Центробанка РФ, который давно предупреждает о растущей закредитованности населения, особенно в потребительском кредитовании, пишет The Moscow Times.

Внешне все выглядит нормально. Долговая нагрузка населения (коэффициент обслуживания долга) в III квартале подрос с 10,6% до 10,9%, но это нормальный уровень: с начала 2019 г. он колебался в пределах 9,5-12,1%. За последний год потребительское кредитование выросло примерно на столько же, на сколько зарплаты (правда, больше, чем среднедушевой доход).

«Однако нас беспокоит, что кредитование растет за счет уже закредитованных граждан», — объяснила тревогу регулятора директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. Доля заемщиков, имеющих три кредита и более, в портфеле потребительских кредитов увеличилась до 47% (на 1 июля), привела она пример. Годом ранее на них приходилось 41% портфеля.

После начала войны кредитование растет в основном за счет серийных заемщиков, подтверждает статистика ЦБ. За полтора года с января 2022 г. по июнь 2023 г. число людей с одним и двумя кредитом почти не изменилось (рост на 1,5% с 21 до 21,3 млн человек), с двумя — увеличилось чуть сильнее (+6% с 9,4 до 10 миллионов), а с тремя и более — подскочило на 29% (с 8,7 до 11,2 млн человек). Именно они обеспечили кредитный бум: задолженность заемщиков с одним кредитом за 1,5 года даже сократилась (с 9,3 до 8,9 трлн руб.), с двумя — незначительно вырос (с 6,6 до 7,2 трлн руб.), а у самых закредитованных стал на треть больше: 14,1 трлн руб. против 10,6 триллионов на начало 2022 г.

Это отчасти следствие ипотечного бума: цены на жилье выросли, и многие заемщики стали в дополнение к ипотечному кредиту брать потребительский — на ремонт или даже на первоначальный взнос. ЦБ сравнивал поведение ипотечных заемщиков до и после оформления сделки и обнаружил, что кредит на ремонт мог взять каждый четвертый заемщик, а на первый взнос — примерно 6%.

Чтобы предотвратить сползание таких людей в долговую яму, ЦБ с этого года ограничил банкам кредитование людей с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН, отношение платежей по кредиту к доходам). Меры затронули заемщиков с ПДН более 80%, и банки переключились на людей с ПДН от 50% до 80%. «В результате задолженность заемщиков с повышенной долговой нагрузкой оставалась значительной, — констатирует ЦБ, — на 1 октября 63% портфеля необеспеченных потребительских кредитов приходилось на заемщиков, которые направляют на обслуживание долга более половины своего дохода (на кредиты заемщикам с ПДН более 80% — 31% портфеля)». Он приводит в пример кредиты наличными: доля кредитов, выданных людям с ПДН более 80% упала с 36% до 20%, а ПНД 50-80% выросла с 31% до 40%. Поэтому с октября ограничения распространятся и на этот диапазон, а со следующего года ужесточатся еще сильнее — «для ускорения перехода к сбалансированной структуре кредитования», объясняет ЦБ.

Видит он риски и в ипотечном кредитовании. В III квартале доля кредитов заемщикам с ПДН, превышающим 80%, достигла исторически максимального значения (47% от объема ипотечных выдач), а доля кредитов с первоначальным взносом до 20% превысила половину всех выдач, отмечает он.

В ипотеке, в том числе льготной условия кредитования тоже были ужесточены. С 20 сентября повышен минимальный размер первого взноса, а с октября – требования к резервированию кредитов с ПДН выше 80%. Но это не очень помогло. В октябре выдачи ипотеки немного сократились по сравнению с рекордным сентябрем, но все равно были очень высокими: за месяц портфель вырос на 2,9%. И темпы пока не снижаются так, как хотелось бы ЦБ. «Мы отслеживаем динамику выдач по льготным программам и видим, что в ноябре <…> примерно схожие объемы предоставления ипотечных кредитов [как в октябре] продолжаются по льготным программам», – сообщила Данилова.

«Парадоксально, что один из важнейших факторов, способствовавших выходу из предшествующего кризиса, теперь будет способствовать возникновению нового: ускорение динамики банковского кредитования (прежде всего – потребительского) относительно доходов экономических агентов, – отмечали летом эксперты ЦМАКП. – Если вначале такое ускорение означало восстановление платежеспособного спроса населения на кредит <…> то с какого-то момента оно может перейти в «надувание пузыря». В такой ситуации дополнительные объемы кредитования могут формироваться не за счет платежеспособного спроса на него, а за счет нерационально действующих заемщиков, привлекаемых агрессивным маркетингом, а впоследствии – вынужденных осуществлять все новые заимствования для того, чтобы обслуживать свой растущий долг».

На 1 октября задолженность российских домохозяйств превысила 34 триллиона рублей.

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