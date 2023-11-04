Студентов-платников в Беларуси заставляют подписывать странный договор 14 4.11.2023, 10:58

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Загоняют в кабалу?

Студентов-платников в Беларуси заставляют подписывать «дополнительные соглашения», где говорится, что «государство оплачивает за них часть стоимости обучения».

Об это рассказал блогер, который учится на заочном в одном из белорусских ВУЗов.

По его словам, администрация заставила студентов подписать «допсоглашение», где указано, что бюджет компенсирует за них почти две тысячи рублей в год.

Студентам объяснили, что это «затраты на электроэнергию и отопление», которые якобы покрываются из бюджета.

Судя по всему, аналогичные «допсоглашения» будут подписывать и студенты-платники дневной формы.

Но суммы там будут выше. Пока непонятно, на что повлияют эти соглашения. Ранее министр образования Иванец заявил, что «в Беларуси нет платного образования», потому что государство якобы «самостоятельно оплачивает большую часть суммы за студентов-платников».

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