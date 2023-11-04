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Ученые: Крысы могут фантазировать

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  • 4.11.2023, 17:10
Ученые: Крысы могут фантазировать

Неожиданное открытие американских ученых.

У крыс, как и у людей, есть так называемые «нейроны места» – вид нейронов, расположенный в гиппокампе, который активируется, когда животное находится в определенном месте, пишет techinsider.

В человеческом гиппокампе импульсы этих нейронов запоминаются и сохраняются в виде «когнитивных карт». С помощью этих карт человек способен в воображении переместиться в любое место, физически не перемещая тела.

Теперь ученые решили выяснить, могут ли то же самое делать грызуны.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Science, ученые из Медицинского института Говарда Хьюза (США) использовали интерфейс «мозг-машина», в котором электроды были хирургически имплантированы в мозг крыс. Система расшифровывала схемы срабатывания клеток гиппокампа животных. Затем крыс поместили на сферическую беговую дорожу с 360-градусной виртуальной реальностью и показывали им объект, к которому нужно бежать, чтобы получить вознаграждение.

Интерфейс «мозг-машина» постепенно учился реконструировать сигналы из мозга грызунов в изображения, которые затем выводились в виртуальную реальность.

Когда крысы начали хорошо ориентироваться в цифровом мире, а «мозг-компьютер» полностью научился транслировать изображения из активности нейронов гиппокампа, ученые отключили беговую дорожку.

В итоге крысам удалось успешно путешествовать по виртуальному окружению и искать награду, используя только мысли.

Во втором эксперименте, названном «заданием джедая», животные должны были переместить предмет в виртуальной реальности в определенное место, используя воображение. В отличие от первого задания, мир вокруг них не двигался, из-за чего животные сами меньше двигались. И снова грызуны без труда смогли вообразить, как они перемещают объект.

Самым неожиданным открытием исследования оказалось то, что крысы, вероятно, способны также точно контролировать гиппокамп, как и люди. В воображаемом мире грызуны поддерживают определенные модели нейронной активности в течение многих секунд, что позволяет им удерживаться в заданном месте необходимое количество времени.

«Воображать — одна из замечательных вещей, которые могут делать люди. Теперь мы обнаружили, что животные тоже могут это делать, и нашли способ изучить это», – пишут исследователи.

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