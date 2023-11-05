ВСУ прихлопнули «Каракурта»: что известно о подбитом в Керчи ракетоносце «Аскольд» 3 5.11.2023, 8:44

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Российский корабль только собирались применить против Украины.

Во время обстрелов Крыма 4 ноября, ВСУ смогли нанести удар по Керченскому судостроительному заводу, где завершал свои испытания один из новейших российских малых ракетных кораблей «Аскольд».

Как рассказал в эфире единого марафона новостей представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, указанные корабль еще не успел принять участие в обстрелах территории Украины.

Он отметил, что украинцам стоит дождаться подтверждения уничтожения корабля, но добавил, что командующий уже поблагодарил пилотов за их работу и почти открыто назвал тип вооружения, который применялся для ударов.

«Командующий намекнул, мол «как скальпелем прошлись, молодцы наши пилоты». Это уже месседж для наших партнеров», — сказал Игнат.

При этом представитель ВС ВСУ отметил, что «Аскольд» проходил окончательные испытания работоспособности и еще не принимал участия в боевых действиях, однако в ближайшем будущем он мог стать в строй и присоединиться к тем кораблям, которые воюют против Украины.

Тем временем телеграм-канал «Оперативный ВСУ» отмечает, что по данным местных каналов на заводе находились корабли класса 22800 «Каракурт» (к которым принадлежит «Аскольд»), то есть, согласно такой формулировке, поврежденных суден может быть больше чем одно.

Стоит отметить, что согласно открытым источникам «Аскольд» находился на стадии заводских испытаний, а ввести в строй его хотели до конца 2023 года. Кроме того, там могло находиться еще несколько «Каракуртов» на разных стадиях готовности к боевым действиям.

Корабли класса «Каракурт» строятся с 2015 года, то есть их можно назвать новейшими кораблями оккупантов. Каждый такой способен нести на борту до 8 ракет «Калибр» или «Оникс».

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«Аскольд» спустили на воду в оккупированной Керчи в сентябре 2021 года. Как сообщал портал «Милитарный», малые ракетные корабли типа Каракурт проектировало Центральное московское конструкторское бюро «Алмаз». Его длина — 60 м, ширина — 10 м, осадка — 4 метра. Максимальная скорость хода — 30 узлов, дальность плавания — 2500 миль, автономность — 15 суток. На вооружении «Каракурта» — модернизированная 76,2-мм артустановка АК-176МА, два зенитных арткомплекса АК-630М и ударный ракетный комплекс «Калибр-НК».

«Радио Свобода» сообщает, что по состоянию на февраль 2022 года на заводе в Керчи строилось несколько кораблей для армии страны-агрессора. Среди них — малые ракетные корабли «Амур», «Аскольд» и «Циклон», кабельные укладчики «Волга» и «Вятка» и десантные корабли «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко». «Циклон» в 2023 году передали флоту оккупантов, судьба остальных неизвестна. Страна-агрессор в 2023 году планировала ввести в состав Черноморского флота еще три корабля проекта Каракурт.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в Telegram отметил, что нужно дождаться официального подтверждения результатов, но рассказал, что на заводе в Керчи находился «один из самых современных кораблей ЧФ РФ», носитель ракет Калибр. Украинские пилоты нанесли удар крылатыми ракетами, как намекнул Олещук, речь может идти о французских дальнобойных ракетах SCALP.

Как известно ракеты SCALP-EG (фр. Système de croisière conventionnel autonome à longue portée Emploi General, буквально «многоцелевая высокоточная крылатая ракета большой дальности с автономным наведением») являются французским вариантом британской Storm Shadow и были получены Украиной в июле, специально для нанесения ударов по вражеским тылам, включая и объекты россиян в Крыму.

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