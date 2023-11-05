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Под Мариуполем разгорелся масштабный пожар с детонированием

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  • 5.11.2023, 21:52
  • 6,676
Под Мариуполем разгорелся масштабный пожар с детонированием

Горят вертолеты и техника россиян, которые попали под удар.

Вечером 5 ноября в поселке Седово вблизи временно оккупированного Мариуполя разгорелся пожар. С места происшествия слышна мощная детонация – прилетело в склад БК оккупантов.

Об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на Telegram-каналы. В сети также распространяются соответствующие фото и видео.

Сообщается, что мощные детонации слышны в Мариуполе и во всей округе. Также горят вертолеты и техника, которые попали под удар.

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