Кому служат белорусские разведчики? 4 6.11.2023, 10:26

3,650

Из элиты и гордости — в прислужников беззаконного режима.

5 ноября день военной разведки Беларуси, пишет читатель сайта Charter97.org.

Белорусские разведчики клянутся «быть преданными своему народу». К сожалению, на сегодняшний день они служат лукашенковскому режиму. Спецназовцы участвовали в подавлении протестов в 2020. Лукашенковские военные разведчики участвуют в провокациях против мирных сопредельных стран, агрессии против братской Украины, слежке за деятелями оппозиции, убийствах. Из элиты и гордости вооруженных сил Беларуси, разведчики превратились в прислужников беззаконного режима.

Но есть надежда на настоящий патриотизм белорусских разведчиков. Сотни из них вступили в ряды оппозиции или воюют на стороне Украины. Во время пребывания российских войск в Беларуси неоднократно происходили конфликты между белорусскими и русскими спецназовцами, вызванные барским отношением последних.

Беларусь надеется, что ее сыновья сделают правильный выбор.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».