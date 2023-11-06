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Кому служат белорусские разведчики?

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  • 6.11.2023, 10:26
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Кому служат белорусские разведчики?

Из элиты и гордости — в прислужников беззаконного режима.

5 ноября день военной разведки Беларуси, пишет читатель сайта Charter97.org.

Белорусские разведчики клянутся «быть преданными своему народу». К сожалению, на сегодняшний день они служат лукашенковскому режиму. Спецназовцы участвовали в подавлении протестов в 2020. Лукашенковские военные разведчики участвуют в провокациях против мирных сопредельных стран, агрессии против братской Украины, слежке за деятелями оппозиции, убийствах. Из элиты и гордости вооруженных сил Беларуси, разведчики превратились в прислужников беззаконного режима.

Но есть надежда на настоящий патриотизм белорусских разведчиков. Сотни из них вступили в ряды оппозиции или воюют на стороне Украины. Во время пребывания российских войск в Беларуси неоднократно происходили конфликты между белорусскими и русскими спецназовцами, вызванные барским отношением последних.

Беларусь надеется, что ее сыновья сделают правильный выбор.

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