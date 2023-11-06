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Переместят аж до Таганрога: эксперт о последствиях мощных взрывов возле Мариуполя

  • 6.11.2023, 12:17
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Переместят аж до Таганрога: эксперт о последствиях мощных взрывов возле Мариуполя

Новоазовск и Седово входят в логистическую цепь российского военного снабжения.

В оккупированном поселке Седово вблизи Новоазовска вечером 5 ноября были слышны мощные взрывы. Впоследствии выяснилось, что сдетонировал склад боеприпасов россиян.

Депутат Мариупольского горсовета Дмитрий Забавин сказал «24 Каналу», что Новоазовск и Седово входят в логистическую цепь российского военного снабжения.

Известно, что все грузы, которые приходили в оккупированный Мариуполь из Ростовской области России и дальше шли на Запорожское и Угледарское направления, концентрировались через Новоазовск и Мариуполь.

- Когда в Мариуполе начали случаться «хлопки», у оккупантов осложнился процесс логистического снабжения. А когда «хлопки» участились еще и в оккупированном Крыму, то это направление стало еще больше загружено. На пути Мариуполь – Новоазовск постоянно фиксируются пробки, – отметил Забавин.

Если раньше попадания происходили по Мариупольскому району, то 5 ноября произошел исторический момент, ведь теперь вся временно оккупированная территория этого направления – в пределе досягаемости украинских «хлопков».

«На сегодня у россиян нет безопасного места в Мариупольском и Новоазовском районах для хранения боевого комплекта и военной техники, а также личного состава. Мы увидели это своими глазами», – подчеркнул депутат Мариупольского горсовета.

Отметим, что Новоазовск был оккупирован еще до полномасштабного вторжения России в Украину. Вблизи города было сконцентрировано большое количество военной инфраструктуры врага. Как сообщалось, попадание в Седово произошло по ремонтной базе и складу боекомплекта.

Враг понес большие потери

В то же время по предварительной информации именно в Седово россияне вероятно ремонтировали вертолеты. Именно сюда они были поспешно перемещены из Бердянского и Луганского аэродромов, подвергшихся ударам ракетами ATACMS.

- Будем ждать спутниковых снимков, которые дадут понимание полной картины произошедшего, – заметил Забавин.

Однако, по его словам, ранее местные жители передавали информацию о перемещении вертолетов через побережье Азовского моря в направлении Новоазовска и Бердянска. Из этого можно сделать выводы, что эти вертолеты могли быть сосредоточены в месте попадания.

Однако с учетом того, какой мощный взрыв произошел в Седово, можно предположить, что враг понес большие потери боекомплекта и военной техники. Это означает, что россияне держали в одном месте слишком много вооружения, которое могло взорваться.

- Так они поступали раньше в Мариуполе, когда считали, что украинский «хлопок» не может туда попасть. Но потом начали очень осторожно размещать в Мариупольском районе военную технику и боекомплект и личный состав. А сейчас оккупантам придется все это перемещать по меньшей мере в направлении Таганрога, – подчеркнул Дмитрий Забавин.

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