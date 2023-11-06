Белорус своими руками собрал гусеничный вездеход из Seat и покорил TikTok 6 6.11.2023, 13:17

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Свой вездеход он испытал и в болотах, и в рыхлом снегу, и на размытых полях.

В своем дворе и «на коленке» белорус за 1,5 года построил вездеход на базе маленького итальянского автомобиля Seat Marbella. Он снял видео о своем изобретении и показал его в ТикТок – за двое суток видео просмотрели более 2 млн раз, пишет «АвтоГродно».

Михаил уже на протяжении нескольких лет строит вездеходы, минитракторы и другие приспособления для облегчения труда на селе. Например, ранее он сделал вездеход на базе мотоцикла ИЖ «Юпитер 4», самодельную соковыжималку, гидравлический дровокол.

Но проект, к которому он шел дольше всего – это гусеничный вездеход на базе Seat Marbella.

Как белорус построил вездеход

Работы начались с изготовления гусеничной платформы. Михаил сварил каркас и на ступицах закрепил железные диски. Ведущие колеса установлены сзади – они сделаны на основе дисков, «обернутых» дополнительным слоем металла и резины. «Клыками2 на ведущих колесах, за которые цепляются гусеницы, стали «кубики протектора» от шины комбайна.

Сами гусеницы он тоже собрал из подручных материалов – разрезал автомобильные покрышки, скрутил их болтами в длинные ленты, а затем соединил в гусеницу с помощью металлических профилей.

Двигатель поставил дизельный от Mitsubishi Lancer, объемом 1,8 л, обычный атмосферник, без турбины. Говорит, что тяги достаточно.

Свой вездеход Михаил испытал и в болотах, и в рыхлом снегу, и на размытых полях. Тесты техника прошла успешно.

К слову, гусеницы вездехода могут работать поочередно, что позволяет технике поворачивать влево и вправо.

Под видео пользователи оставили около 3 000 комментариев. Белоруса хвалят за то, что без бюджетов и команды смог построить вездеход.

Кроме похвалы, многие спрашивают, как купить такой вездеход. Но автор отвечает, что техника выполнена в единственном экземпляре, а для работы на заказ времени недостаточно.

В интернете у Михаила есть свой канал на «Ютубе» и в «ТикТоке», найти его можно по запросу «Мишаня 87».

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