Назван эффективный способ улучшить качество сна 1 6.11.2023, 13:33

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Всем известный факт теперь научно доказан.

Ученые из Датского технического университета обнаружили, что в помещении с хорошей вентиляцией качество сна улучшается. Результаты исследования опубликованы в Science Direct.

В исследовании приняли участие 35 человек возрасте 27- 64 лет, у которых не было нарушений сна. Участники должны были провести четыре недели в специальных помещениях, в которых присутствовала регулируемая система вентиляции. В течение первой недели испытуемые привыкали к новому месту проживания. На протяжении последующих трех недель исследователи меняли интенсивность циркуляции воздуха в комнатах участников во время ночного сна.

Ученые обнаружили, что интенсивность вентиляции оказала значительное влияние на концентрацию CO2 (углекислого газа) в помещении. В частности, уровни CO2 были значительно выше в помещениях с плохой циркуляцией воздуха. Одновременно с этим, при хорошей вентиляции в комнатах концентрация CO2 была снижена.

Качество сна в исследовании оценивалось с помощью объективных измерений, таких как общая продолжительность отдыха, длительность фаз сна (медленной и быстрой), количество ночных пробуждений. Оказалось, что снижение концентрации углекислого газа в помещении вследствие повышения интенсивности вентиляции поспособствовало уменьшению количества пробуждений, увеличению глубины сна и снижению его чуткости.

Ученые порекомендовали людям, которые плохо спят, открывать на ночь окна или использовать механические системы вентиляции. Это поможет повысить качество воздуха и улучшить сон.

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