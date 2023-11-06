Десятки тысяч монет: дайвер нашел масштабный клад времен Римской империи 6.11.2023, 14:38

Сокровища он обнаружил вблизи Сардинии.

Вблизи города Арзакена, на острове Сардиния, дайвер, который исследовал морские глубины у северо-восточного берега, обнаружил клад старинных бронзовых монет.

Министерство культуры Италии объявило об этой находке и отправило команду подводных археологов, чтобы защитить и изучить эти драгоценные артефакты, пишет Arkeonews (перевод - «Фокус»).

Монеты, которых, по оценкам, насчитывают от 30 000 до 50 000 экземпляров, датируются первой половиной четвертого века. Точный подсчет еще продолжается, поскольку эксперты тщательно изучают и классифицируют коллекцию. Эта находка превосходит аналогичную 2013 года в Великобритании, вблизи города Ситон.

Подводный клад также включал амфоры, некоторые из которых происходят из Африки, а другие — с Востока, хотя и в меньшем количестве. Исследуя морское дно, водолазы обнаружили два отдельных участка с разбросанными монетами — интересный намек на возможные кораблекрушения поблизости. Удивительно, но большинство монет сохранились в хорошем состоянии, только четыре экземпляра имеют незначительные повреждения, но все еще разборчивы.

Исторический контекст этих монет не менее интересен. Они относятся к периоду между 324 г. н. э. и 340 г. н. э. Найденные монеты происходят из разных монетных дворов Римской империи, за исключением Антиохии, Александрии и Карфагена.

Луиджи Ла Рокка, сотрудник департамента археологии Сардинии, прокомментировал находку:

- Сокровища, найденные в водах возле Арзакены, являются одним из важнейших открытий монет за последние годы.

Помимо исторического значения, находка показывает важность сохранения археологического наследия, спрятанного на дне Средиземного моря. Эти древние монеты являются свидетельством богатой истории этого региона и напоминанием о бесчисленных сокровищах, которые все еще ждут того, чтобы быть обнаруженными.

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