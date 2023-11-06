Французская оборонная компания подписала рекордный контракт с Украиной

Французская оборонная компания подписала рекордный контракт с Украиной3
- 6.11.2023, 19:29
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Что получат ВСУ.
Украина подписала контракт с дочерней компанией Cybergun на поставку партии штурмовых винтовок и гранатометов. Отмечается, что это рекордный заказ для компании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на контракт.
Отмечается, что общая стоимость контракта составляет 36 млн евро.
Verney-Carron, которая является дочкой французской оборонной компании Cybergun, поставит Украине:
10 тысяч штурмовых винтовок;
2 тысячи высокоточных винтовок;
400 гранатометов.
Поставка оружия запланирована на начало 2024 года, а первые массовые поставки будут осуществлены через шесть месяцев.
Процесс полной доставки заказа в Украину будет осуществлен в течение 10 месяцев. Компании необходимо адаптировать свои производственные мощности для изготовления продукции.