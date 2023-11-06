Французская оборонная компания подписала рекордный контракт с Украиной 3 6.11.2023, 19:29

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Что получат ВСУ.

Украина подписала контракт с дочерней компанией Cybergun на поставку партии штурмовых винтовок и гранатометов. Отмечается, что это рекордный заказ для компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на контракт.

Отмечается, что общая стоимость контракта составляет 36 млн евро.

Verney-Carron, которая является дочкой французской оборонной компании Cybergun, поставит Украине:

10 тысяч штурмовых винтовок;

2 тысячи высокоточных винтовок;

400 гранатометов.

Поставка оружия запланирована на начало 2024 года, а первые массовые поставки будут осуществлены через шесть месяцев.

Процесс полной доставки заказа в Украину будет осуществлен в течение 10 месяцев. Компании необходимо адаптировать свои производственные мощности для изготовления продукции.

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