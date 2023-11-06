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После начала полномасштабной войны 62% украинцев полностью отказались от русскоязычного контента

  • 6.11.2023, 23:28
После начала полномасштабной войны 62% украинцев полностью отказались от русскоязычного контента

Исследование.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину 62% украинцев полностью отказались от русскоязычного контента. Презентацию социологического исследования «Культурные практики населения Украины в условиях войны» провел «Укринформ».

Так, у 78% граждан во время войны изменился языковой аспект контента, а у 22% остался неизменным. Полностью перестали смотреть и читать русскоязычный контент 62% украинцев и предпочитают украиноязычный. 31% значительно снизили потребление русскоязычного контента и значительно увеличили потребление украиноязычного. 7% стали больше читать на иностранном языке, но не на русском.

Более половины опрошенных за период войны изменили жанр контента, который они читают, просматривают или слушают. Эти 59% начали больше читать или смотреть новости, аналитику и политические шоу. 14% чаще смотрят документальные фильмы. 13% граждан стали отдавать предпочтение контенту развлекательного характера.

Исследование проводилось в три этапа — телефонные опросы, фокус-групповые дискуссии и экспертные интервью. Количество респондентов — более тысячи.

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