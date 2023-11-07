Армия Израиля приступила к уничтожению подземных «нор» ХАМАС 7.11.2023, 9:29

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Инженерные войска ЦАХАЛ разрушают все туннели, которые им встречаются в секторе Газа.

Террористы из ХАМАС на международную финансовую помощь сектору Газа успели построить целую систему туннелей, чтобы прятаться от авиаударов со стороны ЦАХАЛ.

Однако в ходе наземной операции израильские военнослужащие окружили террористов с обеих сторон и сейчас начинают зачистку квартала за кварталом.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху ясно дал понять, что операция будет продолжаться до тех пор, пока ХАМАС не будет полностью уничтожен, сообщает The Times of Israel.

А накануне контр-адмирал ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что за последние сутки армия продвинулась еще глубже в сектор Газа. В ходе вчерашних авиаударов удалось ликвидировать еще несколько полевых командиров ХАМАС.

Инженерные войска всеми доступными им средствами и устройствами разрушают туннель за туннелем, которые находят на территории Газы.

Тем временем в Белом доме планируют предоставить Израилю высокоточные бомбы на сумму порядка 320 млн долларов. Речь идет о Spice Family Gliding Bomb Assemblies, которые запускаются с самолетов.

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