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Отца политзаключенного Никиты Золотарева арестовали седьмой раз подряд

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  • 7.11.2023, 15:06
  • 1,580
Отца политзаключенного Никиты Золотарева арестовали седьмой раз подряд

Приговор вынес судья Виктор Казачок.

Михаил Лапунов на днях должен был выйти на свободу, но его снова арестовали. 3-го ноября в суде Центрального района Гомеля прошел очередной суд над ним по ч. 2 ст. 19.11 КоАП («распространение экстремистских материалов»). Судья Виктор Казачок назначил ему очередные 15 суток, пишет «Гомельская Вясна».

Михаил был задержан 8 августа и с тех пор непрерывно содержится в изоляторе временного содержания. Всего мужчина проведет за решеткой более трех месяцев.

Сын Лапунова — Никита Золотарев — один из самых молодых задержанных политзаключенных в результате протестов 2020 года. Общий срок наказания для него составил четыре с половиной года воспитательной колонии.

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