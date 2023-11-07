Отца политзаключенного Никиты Золотарева арестовали седьмой раз подряд 2 7.11.2023, 15:06

1,580

Приговор вынес судья Виктор Казачок.

Михаил Лапунов на днях должен был выйти на свободу, но его снова арестовали. 3-го ноября в суде Центрального района Гомеля прошел очередной суд над ним по ч. 2 ст. 19.11 КоАП («распространение экстремистских материалов»). Судья Виктор Казачок назначил ему очередные 15 суток, пишет «Гомельская Вясна».

Михаил был задержан 8 августа и с тех пор непрерывно содержится в изоляторе временного содержания. Всего мужчина проведет за решеткой более трех месяцев.

Сын Лапунова — Никита Золотарев — один из самых молодых задержанных политзаключенных в результате протестов 2020 года. Общий срок наказания для него составил четыре с половиной года воспитательной колонии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».