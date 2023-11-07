«Оборона рушится, потеряем весь левый берег» 7.11.2023, 17:27

У оккупантов началась паника из-за успехов ВСУ на Херсонщине.

В российских Z-каналах нарастают панические настроения по поводу ситуации на Херсонском направлении.

Там ВСУ, форсировав Днепр, уверенно расширяют плацдарм на левом берегу. Об этом пишет ресурс «ВДВ за честность и справедливость», связанный с армией РФ, передает «Диалог».

«ВСУ продвинулись из Крынок на восток в лесной массив и продолжают двигаться дальше. Помощь им оказывает переброшенная через Днепр бронетехника. Есть полная уверенность, что это было у них полностью отрепетировано. У нас же уже вторые сутки частично утрачено управление (войсками РФ - ред.) на этом направлении… Ситуация с 01.11 только усугубляется», - пишет Z-канал.

По его данным, оборону левого берега Днепра в Херсонской области держат 26-й полк и 70-я дивизия ВС РФ, которые не отличаются высоким профессионализмом.

«Накипело! Мы утверждаем, что если в ближайшее время не заменить 70-ю МСД на одну из дивизий ВДВ, то обрушится вся оборона и мы можем потерять весь левый берег!» — написал российский пропагандистский ресурс.

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