закрыть
7 ноября 2023, вторник, 23:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинский «Шахтер» сенсационно обыграл «Барселону» в матче Лиги чемпионов

  • 7.11.2023, 22:58
  • 1,704
Украинский «Шахтер» сенсационно обыграл «Барселону» в матче Лиги чемпионов

«Шахтер» провел девятый матч против каталонцев в своей истории и впервые победил.

Футболисты украинского «Шахтера» обыграли испанскую «Барселону» со счетом 1:0 в матче группового турнира Лиги чемпионов. Встреча прошла в Гамбурге.

Гол забил Даниил Сикан (40-я минута).

«Шахтер» впервые в своей истории обыграл «Барселону», до этого были шесть поражений и две ничьи.

В предыдущем туре «Барселона» дома обыграла «Шахтер» со счетом 2:1.

«Барселона» набрала девять очков и занимает первое место в группе H. Далее расположились «Порту» (6), «Шахтер» (6) и «Антверпен» (0).

В следующем туре «Барселона» 28 ноября дома сыграет с «Порту», «Шахтер» в тот же день в Гамбурге примет «Антверпен».

В параллельном матче в группе F дортмундская «Боруссия» дома обыграла «Ньюкасл» со счетом 2:0.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин теряет еще одну «зону влияния»
Путин теряет еще одну «зону влияния» Петр Олещук
Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко
Без свободы наша жизнь не имеет смысла
Без свободы наша жизнь не имеет смысла Вячеслав Борок