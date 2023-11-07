Украинский «Шахтер» сенсационно обыграл «Барселону» в матче Лиги чемпионов 7.11.2023, 22:58

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«Шахтер» провел девятый матч против каталонцев в своей истории и впервые победил.

Футболисты украинского «Шахтера» обыграли испанскую «Барселону» со счетом 1:0 в матче группового турнира Лиги чемпионов. Встреча прошла в Гамбурге.

Гол забил Даниил Сикан (40-я минута).

«Шахтер» впервые в своей истории обыграл «Барселону», до этого были шесть поражений и две ничьи.

В предыдущем туре «Барселона» дома обыграла «Шахтер» со счетом 2:1.

«Барселона» набрала девять очков и занимает первое место в группе H. Далее расположились «Порту» (6), «Шахтер» (6) и «Антверпен» (0).

В следующем туре «Барселона» 28 ноября дома сыграет с «Порту», «Шахтер» в тот же день в Гамбурге примет «Антверпен».

В параллельном матче в группе F дортмундская «Боруссия» дома обыграла «Ньюкасл» со счетом 2:0.

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