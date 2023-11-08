Бои в центре Газы: Израиль ликвидировал замаскированный отряд террористов
- 8.11.2023, 8:30
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Видеофакт.
В Израиле продолжаются бои в центре секторе Газа. Бойцы бригады «Нахаль» армии Израиля выявили отряд террористов, скрывавшийся в мечети, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
В момент, когда террористы вышли из мечети и попытались спуститься в ближайший тоннель, израильские военные уничтожили их с помощью авиации.
Помимо прочего, террористы ХАМАСа обстреливали израильские войска противотанковыми ракетами с нескольких позиций, расположенных рядом с больницами. Вертолет ЦАХАЛа прикрыл бронетехнику с воздуха, нанеся удары по террористам.
Также израильские военные обнаружили в школе на севере сектора Газа ракетные установки и большое количество оружия. Боевики использовали учебное заведение как базу для для ракетных, минометных обстрелов и другой террористической деятельности.
לוחמי צה"ל מחטיבת נח"ל זיהו חוליית מחבלים שהסתתרה במסגד, ובעזרת סיוע אווירי חיסלו את החולייה בעת שיצאו מהמסגד לעבר תוואי מנהרה.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 7, 2023
מחבלי חמאס ירו טילי נ"ט על כוח צה"ל ממספר נקודות ביניהם בית חולים בסביבתם, מסוק קרב ליווה את הלוחמים לחילוץ והשמיד את מקורות הירי>> pic.twitter.com/mIeiKOqjAt