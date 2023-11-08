Бои в центре Газы: Израиль ликвидировал замаскированный отряд террористов 8.11.2023, 8:30

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Видеофакт.

В Израиле продолжаются бои в центре секторе Газа. Бойцы бригады «Нахаль» армии Израиля выявили отряд террористов, скрывавшийся в мечети, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

В момент, когда террористы вышли из мечети и попытались спуститься в ближайший тоннель, израильские военные уничтожили их с помощью авиации.

Помимо прочего, террористы ХАМАСа обстреливали израильские войска противотанковыми ракетами с нескольких позиций, расположенных рядом с больницами. Вертолет ЦАХАЛа прикрыл бронетехнику с воздуха, нанеся удары по террористам.

Также израильские военные обнаружили в школе на севере сектора Газа ракетные установки и большое количество оружия. Боевики использовали учебное заведение как базу для для ракетных, минометных обстрелов и другой террористической деятельности.

לוחמי צה"ל מחטיבת נח"ל זיהו חוליית מחבלים שהסתתרה במסגד, ובעזרת סיוע אווירי חיסלו את החולייה בעת שיצאו מהמסגד לעבר תוואי מנהרה.



מחבלי חמאס ירו טילי נ"ט על כוח צה"ל ממספר נקודות ביניהם בית חולים בסביבתם, מסוק קרב ליווה את הלוחמים לחילוץ והשמיד את מקורות הירי>> pic.twitter.com/mIeiKOqjAt — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 7, 2023

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