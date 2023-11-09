Правительство РФ задумало запретить россиянам импортную одежду и бытовую химию 20 9.11.2023, 19:36

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Впервые с такой «идеей» выступил Патрушев.

Идея секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, предложившего ограничить поставки в Россию импортных товаров, нашла поддержку в правительстве.

Минпромторг рассматривает возможность введения запрета на импорт некоторых непродовольственных потребительских товаров, сообщил в четверг замглавы ведомства Виктор Евтухов.

По его словам, речь может идти об ограничениях аналогичных тем, кто Россия ввела в качестве контрсанкций после аннексии Крыма и войны в Донбассе в 2014 году. Тогда был запрещен ввоз в Россию мяса, колбасы, рыбы и морепродуктов, а также овощей и фруктов из Евросоюза США, Канады, Австралии, Норвегии и других стран, присоединившихся к санкциям.

Теперь под запрет могут попасть одежда, бытовая химия и другие непродовольственные товары, сообщил Евтухов. Он напомнил, что оборот непродовольственной розницы в России достигает 25 трлн рублей в год, из которых 15 трлн приходятся на импорт.

«Чтобы эти 15 трлн оставались у нас, мы говорим о том, что необходимо думать о том, чтобы вводить ограничения, особенно там, где мы производим свою продукцию, — от бытовой химии до продукции легкой промышленности. Здесь, я думаю, ограничения появятся», — цитирует замминистра РБК.

Сейчас Россия импортирует товаров примерно на $20 млрд ежемесячно — почти столько же, сколько до начала войны. В первые месяцы после вторжения в Украину поставки из-за рубежа рушились почти в два раза, но затем восстановились к докризисным уровням, в том числе благодаря «параллельному импорту». Прежде считавшийся контрабандой, ввоз товаров без разрешения правообладателя был легализован в России в конце марта 2022 года.

Но теперь такая торговля больше не нужна — она выполнила свою функцию по стабилизации товарных рынков и начала тормозить развитие экономики, заявил 31 октября Патрушев. «Отечественные компании зачастую продолжают ориентироваться на покупку уже готовых иностранных продуктов, не используют имеющийся в стране научно-технический потенциал для проведения перспективных разработок», — утверждал он.

Объем параллельного импорта сейчас оценивается в $16-20 млрд в год, чт эквивалентно примерно 1% ВВП, отмечают аналитики Альфа-банка. Введения запрета на импорт некоторых ключевых товаров может существенно разогнать инфляцию, предупреждают они, поскольку «заменить эти товары посредством импортозамещения будет сложно».

ЦБ РФ прогнозирует, что по итогам 2023 года Россия импортирует товаров на $307 млрд — почти столько же, сколько в довоенном 2021-м ($304 млрд). Однако уже в следующем году импорт начнет сокращаться на фоне замедления экономики, сжатия потребительского спроса и обвала рубля: поставки сократятся до $292 млрд и лишь незначительно увеличатся в 2025-м ($298 млрд).