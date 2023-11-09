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ВСУ уничтожили два вражеских комплекса РЭБ «Борисоглебск-2»

  • 9.11.2023, 21:03
  • 2,070
ВСУ уничтожили два вражеских комплекса РЭБ «Борисоглебск-2»

Фотофакт.

Силы обороны на севере уничтожили два российских автоматизированных комплекса радиоэлектронного подавления «Борисоглебск-2».

Об этом сообщает Оперативное командование «Північ».

«У противника день не задался. Утром россияне потеряли автоматизированный комплекс радиоэлектронного подавления РБ-301Б «Борисоглебск-2». Чуть позже пилоты 58 мотопехотной бригады нанесли карательный удар с воздуха, уничтожив еще один аналогичный объект», - говорится в сообщении.

Отмечается, что выявление цели и визуальный контроль – заслуга группы аэроразведки роты ударных беспилотных авиационных комплексов 129-й отдельной бригады территориальной обороны LUFTWAFFE.

Комплекс «Борисоглебск-2» предназначен для подавления систем спутниковой связи и радионавигационных систем КВ и УКВ диапазонов. Его стоимость, по некоторым оценкам, составляет 200 млн. долларов.

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