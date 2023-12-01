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Зеленский поручил ускорить строительство укреплений «на основных направлениях»

  • 1.12.2023, 3:04
Зеленский поручил ускорить строительство укреплений «на основных направлениях»
Владимир Зеленский

Президент Украины провел совещание с военным руководством в Запорожье.

Ускорить строительство фортификационных сооружений на всех основных направлениях фронта поручил президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с военным руководством страны в Запорожье.

— На всех основных направлениях, где нужно усилиться, ускориться со строительством сооружений. Конечно, это прежде всего Авдеевское, Марьинское и другие направления в Донецкой области — максимум внимания. Харьковщина — это Купянское направление, также оборонительная линия Купянск — Лиман. И вся Харьковщина, и Сумщина, и Черниговщина, и Киевская, и Ровенская область, Волынь. Также юг — Херсонская область, — рассказал украинский лидер.

На совещании с военным руководством также обсуждались потребности, по которым Украина будет работать с партнерами для усиления своих защитных линий.

— Отдельное внимание — это строительство укрытий в школах, в частности здесь, в Запорожье и области, чтобы дети могли учиться по крайней мере в смешанном формате — и офлайн также, — подчеркнул Зеленский.

29 ноября на ставке верховного главнокомандующего Зеленский обсуждал значительное усиление фортификаций в регионах и противовоздушной обороны, передает «Украинская правда».

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