Перемирие в Газе окончено: Израиль объявил о возобновлении боевых действий 1.12.2023, 8:21

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ХАМАС нарушил условия «оперативной паузы», начав обстрел израильской территории.

Израильская армия официально объявила о возобновлении боевых действий в секторе Газа, сообщает ВВС.

В коротком заявлении в соцсетях ЦАХАЛ обвинил ХАМАС в нарушении условий «оперативной паузы» в боях и обстреле израильской территории.

«Армия обороны Израиля возобновила боевые действия против террористической организации ХАМАС в секторе Газа», — говорится в заявлении.

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