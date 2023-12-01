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Простая школьная задача о столе, коте и черепахе поставила взрослых в тупик

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  • 1.12.2023, 20:53
  • 2,860
Простая школьная задача о столе, коте и черепахе поставила взрослых в тупик

Интересная головоломка.

Задачи для первых классов обычно легки и просты, как для учащихся, так и их родителей. Но иногда бывают задачи достаточно сложного уровня. К примеру домашнее задание, которое получают учащиеся 5-го класса в китайских школах, пишет comments.ua .

Домашнее задание по математике для ученика 5-го класса из китайской школы заставит многих задуматься и хорошо подумать, прежде чем дать правильный ответ. Головоломка состоит в том, чтобы указать высоту стола с помощью изображений, кота, черепахи и двух данных, представленных ниже на рисунке.

Как решить задачу о столе, коте и черепахе вы можете узнать здесь.

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