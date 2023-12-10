Израиль ликвидировал в секторе Газа более семи тысяч боевиков ХАМАС 10.12.2023, 11:14

Наземный штурм южной половины анклава усилился.

За время операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа было ликвидировано более 7 тысяч боевиков ХАМАС.

Об этом сообщает Reuters.

Глава Штаба национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби заявил, что израильские войска ликвидировали по меньшей мере 7000 боевиков ХАМАС.

По словам Ханегби, количество убитых боевиков может быть выше, поскольку израильская сторона не знает, сколько людей могут находиться под завалами разрушенных построек или в туннелях, построенных ХАМАСом в Газе.

В то же время руководитель Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци Галеви сказал солдатам израильской армии, что «нужно давить сильнее».

Следует отметить, что после срыва перемирия на прошлой неделе Израиль расширил свой наземный штурм на южную половину Сектора Газы, наступая на Хан-Юнис. Обе стороны конфликта сообщили также о всплеске боев на севере.

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