Пьяный Путин сорвался и опозорился хамским высказыванием об Украине 3 10.12.2023, 14:11

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Глава РФ, покачиваясь с бокалом шампанского, перешел на «дворовой» язык.

Глава РФ Владимир Путин «сорвался», говоря об Украине. Выпив шампанского по поводу своего выдвижения в президенты России, он перешел на «дворовой» язык.

Видео со скандальным заявлением Путина опубликовал 10 декабря российский телеведущий Павел Зарубин.

Ролик был опубликован только спустя двое суток после объявления, что Путин будет кандидатом на будущих президентских выборах в РФ.

Вероятно, в Кремле сомневались, стоит ли давать это в эфир. На видео было запечатлено, как Путин в окружении военных РФ, держа в руках бокал шампанского и раскачиваясь из стороны в сторону, пытался агрессивно оправдаться за то, что напал на Украину.

«Никогда ничего подобного мы бы не сделали, если бы не начали уничтожать Россию на наших исторических территориях на Украине», - заявил Путин.

Вспомнил он и украинский закон, согласно которому русских не внесли в список коренных народов Украины.

«Совсем с ума сошли? Совсем, как сказать попроще, по-народному, оборзели совсем?» - заявил глава РФ.

В своей речи Путин лгал, что Россия якобы «не вмешивалась поначалу» в войну на Донбассе. Он также снова жаловался на то, что его якобы «обманули» с Минскими соглашениями. «Они тоже сказали: «Мы не готовы их (Минские соглашения - ред.) выполнять». Стремились к этому? Хрена с два! (...) Подписали только для того, чтобы Украину подготовить к боевым действиям. Попытка оттеснить Россию, ослабить, раздавить. Ничего не получится у них!» - грозился российский диктатор.

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