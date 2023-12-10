Диверсия на БАМе: в Полоцке произошла волна задержаний 2 10.12.2023, 22:05

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В связи с диверсией в российском тоннеле КГБ задерживает белорусов.

В субботу 9 декабря в Полоцке произошла волна задержаний. Правозащитникам «Вясны» известно, что по крайней мере часть из них касалась белоруса Сергея Еремеева — бывшего «нафтановца», задержанного в России в связи со взрывами на БАМе.

Известно о случае, когда задержание и обыск прошли у человека, который совершенно случайно контактировал с Еремеевым в последние дни.

Нескольких задержанных выпустили, забрав телефоны, судьба остальных неизвестна. Задержания проводил КГБ.

Сергей Еремеев — это белорус, которого российские власти обвиняют в подрыве двух поездов на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии.

В Беларуси мужчина потерял работу из-за политики. Сергей работал на «Нафтане» и участвовал в стачке в 2020 году. Он тогда был оператором устройств.

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