Политтехнолог: У поездок Лукашенко совсем иная цель 1 12.12.2023, 8:19

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Диктатор прячет деньги и готовит пути отхода?

Украинский политтехнолог Борис Тизенгаузен прокомментировал визиты Лукашенко в Китай, Африку и Дубай:

— Сложилось впечатление, что Лукашенко выпрашивал визит в Китай и просто ждал, — говорит политтехнолог в эфире Обычного утра. — И когда ему щелкнули пальцами, понесся туда сломя голову, бросив климатический саммит.

У меня есть ощущение, что на Лукашенко, с одной стороны, давит Путин — давай, мол, активнее с иммигрантами, активнее угрожай Европе или зачем я тогда тебе поставил ядерное оружие. С другой стороны, Лукашенко очень не хотел бы этого делать, потому что ему уже фактически помахали таким же ордером, как Путину.

Защитить Лукашенко от Путина может только более сильный хозяин, коим является Си Цзиньпин.

Когда Лукашенко начинает кошмарить польскую или литовскую границу мигрантами, настает угроза закрытия границ. Соответственно, китайский транзит становится под вопросом.

Поэтому Лукашенко искал какую-то защиту, понимая, что в принципе не будет никакой великой победы со стороны России и что после войны его, возможно, ждут еще большие неприятности, чем Путина. И вот он ищет покровителя, всячески пытается с Си поговорить.

Что касается Экваториальной Гвинеи и других стран африканского континента, то у меня есть ощущение, что Лукашенко засовывает куда-то активы, всячески договаривается. Поэтому это абсолютно понятный визит.

Главное, что после каждого визита абсолютно пустые заявления. Значит, цель была иная.

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