Швейцарские банки вводят комиссии на заблокированные активы россиян 1 12.12.2023, 10:01

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Порой проценты начисляются на несколько лет вперед.

Крупные банки Швейцарии стали начислять комиссии на заблокированные активы россиян, рассказали «Ведомостям» осведомленные источники.

«Идея такая, что есть счет, его надо обслуживать, не важно, что человек не может воспользоваться услугой, по факту она все равно оказывается», — пояснил собеседник в одной аудиторской компании. При этом комиссии начисляются «на годы вперед», утверждает он.

Введение новой практики подтвердили два источника в юридических фирмах. Однако они не слышали о том, что банки выставляют проценты за будущие периоды. «Это кажется контринтуитивным, но нынче всякое возможно», — сказал один из собеседников.

При этом источник в одной из юридических форм счел начисление комиссий на годы вперед лишенным здравого смысла. «Если разморозка произойдет через месяц, банк будет возвращать списанную комиссию за несколько лет?» — задался он вопросом.

Представитель PostFinance сообщил, что банк не взимает никаких комиссий или сборов за заблокированные активы. В Raiffeisen, комментируя этот вопрос, сослались на конфиденциальность деловых отношений. В Julius Baer отказались от комментариев, а в UBS, Zurich Cantonal Bank, Vontobel и Pictet Group не ответили на запросы.

Заморозка активов может длиться долгие годы с непонятным прогнозом, поэтому швейцарские банки, не желая за свой счет обслуживать их, вынуждены взимать комиссии альтернативным путем, говорит партнер BKHK Law Firm Роман Хаминский.

Швейцария после начала войны в Украине отступила от принципа нейтралитета и присоединилась к санкциям Евросоюза против России. Всего в швейцарских банках хранится $213 млрд, принадлежащих россиянам, приводил Reuters оценку швейцарского банковского лобби.

Однако не на все эти средства распространяются санкции, отмечал руководитель департамента двусторонних экономических отношений Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO) Эрвин Боллингер. По его словам, в рамках ограничений в Швейцарии было заморожено имущество россиян и российских компаний на 5,75 млрд франков ($6,17 млрд).

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