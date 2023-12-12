В Беларуси запрещают российские пивные напитки
- 12.12.2023, 12:08
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Под запрет попали два напитка.
В Беларуси запретили продавать два вида российского пивного напитка. Причина в четырех недопустимых красителях, сообщили в Госстандарте.
Под запрет попали два напитка «Веслис Бейс» — со вкусом вишни и черной смородины, а также манго и маракуйи. В вишнево-черносмородиновом используются недопустимые красители кармуазин (Е122) и синий блестящий FCF (Е133). А в манго-маракуйевом — желтый «солнечный закат» FCF (Е110) и желтый хинолиновый (Е104).
Производится данный пивной напиток в российской Пензе. Запрет на продажу ввели с 11 декабря.