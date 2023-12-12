закрыть
12 декабря 2023, вторник, 12:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси запрещают российские пивные напитки

  • 12.12.2023, 12:08
  • 2,832
В Беларуси запрещают российские пивные напитки

Под запрет попали два напитка.

В Беларуси запретили продавать два вида российского пивного напитка. Причина в четырех недопустимых красителях, сообщили в Госстандарте.

Под запрет попали два напитка «Веслис Бейс» — со вкусом вишни и черной смородины, а также манго и маракуйи. В вишнево-черносмородиновом используются недопустимые красители кармуазин (Е122) и синий блестящий FCF (Е133). А в манго-маракуйевом — желтый «солнечный закат» FCF (Е110) и желтый хинолиновый (Е104).

Производится данный пивной напиток в российской Пензе. Запрет на продажу ввели с 11 декабря.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вольный козак Василь Кухарский
Вольный козак Василь Кухарский Наталья Радина
Свислочь имени Лукашенко
Свислочь имени Лукашенко Ирина Халип
Си Цзиньпин нервничает
Си Цзиньпин нервничает Таннер Браун
В Москве начинается смута
В Москве начинается смута Андреас Умланд