Пленный россиянин признался, что в ВС РФ раздают «специальные таблетки» 12.12.2023, 13:59

3,650

Как они действуют.

Медики российской армии раздают солдатам ВС РФ наркотические вещества перед штурмом украинских позиций. Приказ об этом отдал старший подразделения. Об этом рассказал один из пленных россиян 15-й бригады ВС РФ, по словам которого, таблетки перед атакой раздали всему его подразделению из 100 человек. Под действием наркотических веществ российские солдаты не чувствуют усталости и страха и в течение суток могут атаковать.

Фрагмент видео публикует Телеграм-канал «Украина 365».

Название вещества российский оккупант не помнит, но оно, с его слов, начинается на букву «М». Пользователи социальных сетей предполагают, что это может быть метамфетамин. Также соцсети обратили внимание на зрачки глаз оккупанта, которые подтверждают предположение.

Наркотики группы Амфетаминов наносят тяжелое поражение мозгу, их употребление запрещено законом. Однако российские власти, по всей вероятности, жертвуют своими солдатами, которые активно гибнут в ходе плохо подготовленных наступательных операций на позиции ВСУ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».